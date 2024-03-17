Бенфика с Трубиным добыла три очка. Известны оценки голкипера за матч

В 26-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде одолела команду "Каса Пиа" (0:1). Единственный гол забил на 74-й минуте Артур Кабрал. Благодаря победе лиссабонцы вышли на 1-е место в турнирной таблице. Однако второй "Спортинг" имеет 2 игры в запасе.

Голкипер Анатолий Трубин провел полный поединок. Кроме "сухой" игры в актив можно занести 82% точных передач, 3 удачных лонгбола и 3 сейва. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили действия украинца на уровне с партнерами - 7,2 и 7,4 соответственно.

В текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 39 матчей во всех турнирах. Юбилейная игра может произойти 30-го марта, когда команда будет принимать "Шавиш".