  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика с Трубиным добыла три очка. Известны оценки голкипера за матч
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика с Трубиным добыла три очка. Известны оценки голкипера за матч

Португалия
Обновлено

Вышли на первое место

Бенфика с Трубиным добыла три очка. Известны оценки голкипера за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 26-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде одолела команду "Каса Пиа" (0:1). Единственный гол забил на 74-й минуте Артур Кабрал. Благодаря победе лиссабонцы вышли на 1-е место в турнирной таблице. Однако второй "Спортинг" имеет 2 игры в запасе.

Голкипер Анатолий Трубин провел полный поединок. Кроме "сухой" игры в актив можно занести 82% точных передач, 3 удачных лонгбола и 3 сейва. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили действия украинца на уровне с партнерами - 7,2 и 7,4 соответственно.

В текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 39 матчей во всех турнирах. Юбилейная игра может произойти 30-го марта, когда команда будет принимать "Шавиш".

По теме
yellow-arrow
Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии
yellow-arrow
Каса Пиа - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
yellow-arrow
"Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости