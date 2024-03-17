Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика с Трубиным добыла три очка. Известны оценки голкипера за матч
Вышли на первое место
Getty Images/Global Images Ukraine
В 26-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде одолела команду "Каса Пиа" (0:1). Единственный гол забил на 74-й минуте Артур Кабрал. Благодаря победе лиссабонцы вышли на 1-е место в турнирной таблице. Однако второй "Спортинг" имеет 2 игры в запасе.
Голкипер Анатолий Трубин провел полный поединок. Кроме "сухой" игры в актив можно занести 82% точных передач, 3 удачных лонгбола и 3 сейва. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили действия украинца на уровне с партнерами - 7,2 и 7,4 соответственно.
В текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 39 матчей во всех турнирах. Юбилейная игра может произойти 30-го марта, когда команда будет принимать "Шавиш".
Популярное сейчас
- 30-й матч Мудрика в сезоне. Известны оценки украинца за игру Кубка Англии
- Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида