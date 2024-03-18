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15-й клиншит Трубина. Каза Пиа - Бенфика - 0:1. Видеообзор матча

Португалия
Обновлено

Каза Пиа - Бенфика ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Примейра на UA-Футбол

15-й клиншит Трубина. Каза Пиа - Бенфика - 0:1. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Трубин добывает свой очередной 15-й клиншит в матчах за "орлов". Сегодня "Бенфика" приезжала на "Каза Пии" и победила с минимальным счетом. Автором забитого мяча стал Кабрал на 74-й минуте.

"Бенфика" вышла на первое место, однако в случае победы "Спортинга" над "Боавиштой", вернется на второе место.

Чемпионат Португалии 26-й тур
Каза Пиа - Бенфика - 0:1
Гол: Кабрал, 74

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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