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Моуринью о возвращении в португальскую лигу: Никогда не говори никогда

Португалия

Придет тренировать португальский клуб или сборную?

Моуринью о возвращении в португальскую лигу: Никогда не говори никогда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью рассказал о своих будущих планах. Журналисты встретили наставника во время того, как он посетил Гран-при Португалии. На вопрос, что португалец планирует в своем ближайшем будущем тот ответил:

Сейчас ноль новостей, ноль новостей. У меня нет клуба, я свободен, но я хочу работать. Не волнуйся, этим летом я хочу вернуться к работе. Моя жизнь - это футбол, я могу тренировать где угодно, у меня нет с этим проблем.

Возвращение в португальскую лигу? Никогда не говори никогда, особенно в футболе.", - сказал коуч.

СМИ связывают Моуринью со многими командами, включая сборные Португалии и Бразилии, мюнхенскую "Баварию", "Наполи", возвращение в Премьер-лигу или же к заработку в Саудовской Аравии.

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Источник:
calciomercato.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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