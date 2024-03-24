Моуринью о возвращении в португальскую лигу: Никогда не говори никогда

Жозе Моуринью рассказал о своих будущих планах. Журналисты встретили наставника во время того, как он посетил Гран-при Португалии. На вопрос, что португалец планирует в своем ближайшем будущем тот ответил:

Сейчас ноль новостей, ноль новостей. У меня нет клуба, я свободен, но я хочу работать. Не волнуйся, этим летом я хочу вернуться к работе. Моя жизнь - это футбол, я могу тренировать где угодно, у меня нет с этим проблем. Возвращение в португальскую лигу? Никогда не говори никогда, особенно в футболе.", - сказал коуч.

СМИ связывают Моуринью со многими командами, включая сборные Португалии и Бразилии, мюнхенскую "Баварию", "Наполи", возвращение в Премьер-лигу или же к заработку в Саудовской Аравии.