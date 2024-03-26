Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуринью: Я дважды упускал шанс возглавить сборную Португалии
Специалист поделился своими воспоминаниями
AS Roma
Жозе Моуринью, бывший тренер "Ромы", рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии.
"Я мог дважды стать тренером сборной Португалии.
Впервые, когда я был в "Реале", но Флорентино сказал мне: "Никаких шансов".
Второй раз - в "Роме", вскоре после этого меня уволили... Но я не жалею об этом, потому что меня устраивает причина".
16 января этого года Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы".
???????????? EXCLUSIVE - José Mourinho: "I had the door open to be Portugal coach twice".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024
"First time when I was at Real Madrid but Florentino told me: no chance".
"The second time was at Roma, I was sacked few months later… but I don’t regret that because I’m happy with the reason". pic.twitter.com/hXgtTccuJI
Популярное сейчас
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Восемь игроков сборной Португалии пропустят товарищеский матч против Словении - Источник
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО