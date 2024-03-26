Моуринью: Я дважды упускал шанс возглавить сборную Португалии

Жозе Моуринью, бывший тренер "Ромы", рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии.

"Я мог дважды стать тренером сборной Португалии.

Впервые, когда я был в "Реале", но Флорентино сказал мне: "Никаких шансов".

Второй раз - в "Роме", вскоре после этого меня уволили... Но я не жалею об этом, потому что меня устраивает причина".