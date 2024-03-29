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Сержиу Консейсау угрожает уйти из футбола
Все из-за скандала с арбитром и мэром испанского города
Фото: ФК Порту
Тренер "Порту" пригрозил уйти из футбола после того, как его обвинили в нападении на арбитра и мэра на матче U-9 с участием его сына. Обвинения сначала поступили от Мануэля Баррозу, мэра города Картайя в Испании. Он утверждал, что босс "Порту" напал на нескольких человек, включая его самого, арбитра и полицейских, которые находились на месте происшествия. Консейсау подал собственную жалобу, утверждая, что Баррозу толкнул его сына во время матча детей до 9 лет.
"Я уйду из футбола, если придется доказывать правду. Моя честь, то, кем я являюсь как мужчина, как отец, гораздо важнее. Я всегда сопровождал своих детей в их путешествиях. Я посещал их и смотрел матчи, как в Сейшале, так и в Алкошети, и никогда не имел проблем. Он [Баррозу] напал, не один раз, а несколько раз, на 22-летнего молодого человека, который является моим сыном [Мойзес, который также смотрел игру]. Затем он начал шквал фальшивых обвинений, которые практически все присутствующие отрицали. В конце концов, он потерял смысл своих заявлений из-за такого количества лжи, что нанесло огромный ущерб моей и другим семьям, турниру и городу.", - цитирует тренера "Порту" Goal.com.
Кроме того, услышав версию мэра Картайя, Консейсау подал иск за клевету против Баррозу и сообщил об этом руководству португальского клуба.
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