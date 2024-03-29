  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Сержиу Консейсау угрожает уйти из футбола
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сержиу Консейсау угрожает уйти из футбола

Португалия

Все из-за скандала с арбитром и мэром испанского города

Сержиу Консейсау угрожает уйти из футбола

Фото: ФК Порту

Новина українською

Тренер "Порту" пригрозил уйти из футбола после того, как его обвинили в нападении на арбитра и мэра на матче U-9 с участием его сына. Обвинения сначала поступили от Мануэля Баррозу, мэра города Картайя в Испании. Он утверждал, что босс "Порту" напал на нескольких человек, включая его самого, арбитра и полицейских, которые находились на месте происшествия. Консейсау подал собственную жалобу, утверждая, что Баррозу толкнул его сына во время матча детей до 9 лет.

"Я уйду из футбола, если придется доказывать правду. Моя честь, то, кем я являюсь как мужчина, как отец, гораздо важнее. Я всегда сопровождал своих детей в их путешествиях. Я посещал их и смотрел матчи, как в Сейшале, так и в Алкошети, и никогда не имел проблем. Он [Баррозу] напал, не один раз, а несколько раз, на 22-летнего молодого человека, который является моим сыном [Мойзес, который также смотрел игру]. Затем он начал шквал фальшивых обвинений, которые практически все присутствующие отрицали. В конце концов, он потерял смысл своих заявлений из-за такого количества лжи, что нанесло огромный ущерб моей и другим семьям, турниру и городу.", - цитирует тренера "Порту" Goal.com.

Кроме того, услышав версию мэра Картайя, Консейсау подал иск за клевету против Баррозу и сообщил об этом руководству португальского клуба.

По теме
yellow-arrow
Голкипером сборной Бразилии интересуются европейские клубы
yellow-arrow
Моуринью: Я дважды упускал шанс возглавить сборную Португалии
yellow-arrow
Трубин входит в символическую сборную чемпионата Португалии на поточний момент от WhoScored
Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости