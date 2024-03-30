Чистовик Трубина. Бенфика - Шавиш 1:0. Обзор матча и видео гола

Матч "Бенфика" - "Шавиш" завершился со счетом 1:0. В поединке было не реализовано два пенальти: не забили свои одиннадцатиметровые Анхель Ди Мария и Артур Кабрал. Анатолий Трубин отстоял на 0, но при этом его оценка за матч - 6,98 от портала Whoscored.

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На 68-й минуте встречи единственный гол в матче забил Жоау Невеш с передачи Анхеля Ди Марии.

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Португалии Бенфика - Шавиш.

Город. "Лиссабон".

Бенфика - Шавиш 1:0

Напомним, что в летнее трансферное окно в "Бенфику" перешел украинский вратарь Анатолий Трубин из "Шахтера" за 10 миллионов евро и 40% от будущей перепродажи футболиста. Анатолий провел за лиссабонцев 31 матч, из которых 11 на ноль.