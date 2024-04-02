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Клубы АПЛ проявляют интерес к Эванилсону

Португалия

Об этом сообщает HITC

Клубы АПЛ проявляют интерес к Эванилсону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Если "Порту" проводит для себя не лучший сезон в рамках португальского чемпионата, то его нападающий Эванилсон является одним из немногих, кто радует собственных болельщиков своей игрой. Бразилец уже отметился 22 голами и 6 ассистами, что не прошло мимо скаутов других клубов.

По информации британского издания, "Арсенал" и "Ньюкасл" ищут возможности усилить свою линию атаки этим летом и нападающий драконов есть в этом списке. Кроме того, скауты обоих английских клубов находились на матче "Порту" с "Эшторилем", который правда закончился поражением для португальского гранда - 0:1.

Добавим, что трансферная стоимость Эванилсона на transfermakt составляет 30 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл Порту (Португалия) Эванилсон
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Источник:
HITC
Опубликовал: Александр Гресь
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