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Клубы АПЛ проявляют интерес к Эванилсону
Об этом сообщает HITC
Getty Images/Global Images Ukraine
Если "Порту" проводит для себя не лучший сезон в рамках португальского чемпионата, то его нападающий Эванилсон является одним из немногих, кто радует собственных болельщиков своей игрой. Бразилец уже отметился 22 голами и 6 ассистами, что не прошло мимо скаутов других клубов.
По информации британского издания, "Арсенал" и "Ньюкасл" ищут возможности усилить свою линию атаки этим летом и нападающий драконов есть в этом списке. Кроме того, скауты обоих английских клубов находились на матче "Порту" с "Эшторилем", который правда закончился поражением для португальского гранда - 0:1.
Добавим, что трансферная стоимость Эванилсона на transfermakt составляет 30 млн евро.
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