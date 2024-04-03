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Бенфика вылетает из Кубка Португалии - на совести Трубина один из пропущенных, известна оценка украинца
Во втором пропущенном голе есть вина украинца
Фото: SLBenfica
Второй матч полуфинала Кубка Португалии, "Бенфика" - "Спортинг", закончился боевой ничьей со счетом 2:2. Первый матч закончился победой команды Рубена Аморима со счетом 2:1. "Зелено-белые" прошли в финал, где встретятся с победителем пары "Порту" - "Гимарайнш".
Украинец Анатолий Трубин отыграл весь матч и совершил 4 сейва. В SofaScore поставили оценку вратарю "Бенфики" 6.9. Украинец неудачно сыграл во втором пропущенном голе, отбив мяч прямо на оппонента.
Paulinho marcou o segundo dos Leões ⚽⚽— Sporting CP (@SportingCP) April 2, 2024
???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SLBSCP // 2-2 pic.twitter.com/RcQOfQ4XlH
Напомним, что летом Анатолий Трубин перебрался из "Шахтера" в "Бенфику" за 10 млн евро и сразу занял место в основном составе. В нынешнем сезоне он провел за "орлов" 40 матчей, из которых 16 на ноль.
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