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Бенфика вылетает из Кубка Португалии - на совести Трубина один из пропущенных, известна оценка украинца

Португалия
Обновлено

Во втором пропущенном голе есть вина украинца

Бенфика вылетает из Кубка Португалии - на совести Трубина один из пропущенных, известна оценка украинца

Фото: SLBenfica

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Второй матч полуфинала Кубка Португалии, "Бенфика" - "Спортинг", закончился боевой ничьей со счетом 2:2. Первый матч закончился победой команды Рубена Аморима со счетом 2:1. "Зелено-белые" прошли в финал, где встретятся с победителем пары "Порту" - "Гимарайнш".

Украинец Анатолий Трубин отыграл весь матч и совершил 4 сейва. В SofaScore поставили оценку вратарю "Бенфики" 6.9. Украинец неудачно сыграл во втором пропущенном голе, отбив мяч прямо на оппонента.

Напомним, что летом Анатолий Трубин перебрался из "Шахтера" в "Бенфику" за 10 млн евро и сразу занял место в основном составе. В нынешнем сезоне он провел за "орлов" 40 матчей, из которых 16 на ноль.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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