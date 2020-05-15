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Хацкевич привел Ротор к победе в первой российской лиге

Россия
(1 голосов)

Правда это не только его заслуга

Хацкевич привел Ротор к победе в первой российской лиге
UA-Футбол
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Сегодня официально стало известно, что первый российский дивизион (ФНЛ) был завершен досрочно.

Победителем соревнования был признан "Ротор". Клубом, с декабря прошлого года, руководит Александр Хацкевич. Летом 2019-го он был уволен из киевского "Динамо".

Под руководством беларуского специалиста "Ротор" провел лишь два матча - ничья с "Нефтехимиком" и победа над "Шинником".

Таким образом, клуб из Волгограда получил право выступать в российской Премьер-Лиге. В 27 турах ФНЛ "Ротор" набрал 56 очков, на два пункта опередив "Химки".

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 23:08
А есть какая-то статистика, сколько матчей с Хацем было сыграно, сколько побед одержано, сколько мячей забито и т.п.?
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