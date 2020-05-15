Хацкевич привел Ротор к победе в первой российской лиге

Сегодня официально стало известно, что первый российский дивизион (ФНЛ) был завершен досрочно.

Победителем соревнования был признан "Ротор". Клубом, с декабря прошлого года, руководит Александр Хацкевич. Летом 2019-го он был уволен из киевского "Динамо".

Под руководством беларуского специалиста "Ротор" провел лишь два матча - ничья с "Нефтехимиком" и победа над "Шинником".

Поздравляем болельщиков "Ротора" с выходом клуба в РПЛ!



Только что на исполкоме Российского футбольного союза официально утверждено решение о прямом выходе в Премьер-Лигу первых 2 мест в турнирной таблице ФНЛ.



Поздравляем болельщиков, которые ждали этого события долгие годы!!! pic.twitter.com/N7Hk01q2Ss — ФК «Ротор» (@RotorFc) May 15, 2020

Таким образом, клуб из Волгограда получил право выступать в российской Премьер-Лиге. В 27 турах ФНЛ "Ротор" набрал 56 очков, на два пункта опередив "Химки".