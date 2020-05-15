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Хацкевич привел Ротор к победе в первой российской лиге
Правда это не только его заслуга
Сегодня официально стало известно, что первый российский дивизион (ФНЛ) был завершен досрочно.
Победителем соревнования был признан "Ротор". Клубом, с декабря прошлого года, руководит Александр Хацкевич. Летом 2019-го он был уволен из киевского "Динамо".
Под руководством беларуского специалиста "Ротор" провел лишь два матча - ничья с "Нефтехимиком" и победа над "Шинником".
Поздравляем болельщиков "Ротора" с выходом клуба в РПЛ!— ФК «Ротор» (@RotorFc) May 15, 2020
Только что на исполкоме Российского футбольного союза официально утверждено решение о прямом выходе в Премьер-Лигу первых 2 мест в турнирной таблице ФНЛ.
Поздравляем болельщиков, которые ждали этого события долгие годы!!! pic.twitter.com/N7Hk01q2Ss
Таким образом, клуб из Волгограда получил право выступать в российской Премьер-Лиге. В 27 турах ФНЛ "Ротор" набрал 56 очков, на два пункта опередив "Химки".