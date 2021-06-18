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Роберто Карлос: Путин – топ-президент. Я обожаю русских

Россия
(5 голосов)

Бразильский агент Кремля

Роберто Карлос: Путин – топ-президент. Я обожаю русских

FIFA

Новина українською

Экс-защитник сборной Бразилии, мадридского "Реала" и миланского "Интера" Роберто Карлос дал интервью российской прессе.

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"Сейчас я живу в Мадриде и у меня действующий контракт с клубом: я посол "Реала", управляю молодежной командой, работаю на клубном телевидении. В общем, дел хватает. В последний раз был в России три года назад, на чемпионате мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо".

"Еще смотрю чемпионат страны. У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за "Спартаком", "Локомотивом", ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи. Что я отвечаю, когда спрашивают про Путина? Что Путин – топ-президент".

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В статье: Россия Владимир Путин Роберто Карлос Российская Премьер-лига
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Источник:
sport24.ru

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Комментарии (30)
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таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 15:40
Роберто разорвал местные пердаки
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0
-2
aleks68
18.06.2021 в 15:44
ты за своим пердаком присматривай лапотное ЧМО.прикрой своё вонючее е....о и не суй его куда не просят.лижи своему плешивому вождю молча
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:47
То-то ты, крысюк, аж с Крыма сюда пожаловал с абсолютным безразличием лепить всем противникам ху.й.л.а минуса
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 15:39
Ну дроче він на Гітлера, а навіщо це українцям?
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 15:23
хороший был футболист
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+4
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
18.06.2021 в 15:23
ех, Роберто Карлик....впав ти низько в наших очах
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+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:19
В принципе, ничего удивительного. Вон Толик-предатель тоже золотой писюн сосет и обожает, так почему бы бразилу, урвавшему там практически без напряга Камаз бабла, не пообожать?
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+6
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
18.06.2021 в 15:03
Феномен кремлівського карлика в Україні неможливий. Бо українцям не продаси "вєлічіє" і "вставаніє с калєн". Увесь феномен Х**ла - це зростання цін на енергоносії (газ/нафту) в 11,5 разів з початку його президентства до 2008-го, а потім до 2013-го року.Тобто, понад триліон дурних баксів, які кремлівські клептократи так і не змогли запустити в свою економіку.В Україні владу не сакралізують, а тому такому хитровдутому одразу б кинули пред'яву: "Ґдє дєгьґі, зін?".Натомість встаюсчіє-с-калєн плювати хотіли на міліарди віолончеліста Ролдуґіна, палац під Ґеленджиком, дерибан бюджету і т.д. "Любят русские люди бунтовать!Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"М.Е.Салтыков-Щедрин.
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+7
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 15:44
В Украине не воруют .святой Порошенко и Зеля не ставят украинцев на колени
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:50
В Украине никто власть держащих в разные места не целует, в отличии от... У нас только ленивый не говорил о упомянутых "добродиях" все что думал...
0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.06.2021 в 14:59
Странный этот Роберто. Так любит русских, но при этом ныл, когда играл в Анжи, что ему банан кидали на поле и проявляли расизм. Очень все противоречиво.
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+5
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 15:42
Спроси у Тайсона о расизме
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0
0
aleks68
18.06.2021 в 15:46
пусть тебе использованному ватному презервативу почаще снится степан бандера.начнёшь заикаться и мочится в постель гнида
0
0
sorokop (днепр )
18.06.2021 в 14:39
Если бы У НАС было бы такое х...-уже давно бы порядок был и крым и донбасс не забрали..
Ответить
+2
-14
Очманілий Заєць (Odessa)
18.06.2021 в 14:51
Дурак? Поня-я-ятно.
Ответить
+7
-2
Беовульф (Одесса)
18.06.2021 в 15:10
Интересно, а что в твоем понимании "порядок"?
Ответить
+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:30
Ху.йл.а собственного разлива нам не нужно, а вот сильная личность, способная ставить государственные интересы выше шкурных, не помешала бы...
Ответить
+2
-1
aleks68
18.06.2021 в 15:47
полечи голову долб....б.и уё.... в паРАШУ
Ответить
0
0
диментий с кремня (кременчуг)
18.06.2021 в 14:36
Скоро Путин придет на твою Копакабану защищать русских от националистов,анексирует ее тогда посмотрим что ты запоешь
Ответить
+9
-5
avatar
Saturn (Киев)
18.06.2021 в 14:27
Вот, когда Путлел отожмет у Бразилии к примеру Маражо, тогда я посмотрю на реакцию этого отличного футболиста, но, в принципе, недалекого человека
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+9
-4
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.06.2021 в 14:22
Это ж сколько нужно иметь свободного времени, чтобы работать в "Реале" сразу на трёх должностях, и успевать смотреть убогие трансляции матчей РПЛ?
Ответить
+12
-2
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.06.2021 в 14:24
Уверен, что даже Черчесов этого не делает. Уж лучши матчи испанской Ла-Лиги посмотреть — там хоть есть чему поучиться
Ответить
+7
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.06.2021 в 14:19
Знаем мы российскую "прессу". Интервью сами накатали, а Карлоса просто сфоткали для картинки
Ответить
+14
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 15:25
та даже если он это своим ртом сказал - ниче удивительного
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 14:18
В госдуму явно метит, курилка)
Ответить
+10
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 15:26
мечтает о трешке в Саранске)
Ответить
+4
-1
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Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:33
Столь известной личности и дачу на ЮБК отслюнявить не грех)
+1
-1
EVB (Харьков)
18.06.2021 в 14:17
Латиноамериканцы все обожают Россию как противника страшных штатовских угнетателей-империалистов :)
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+9
-1
маматрахер228 (Киев)
18.06.2021 в 14:07
Братан перепутал туризм с эмиграцией...
Ответить
+10
-1
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Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 14:18
.
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0
0


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