Роберто Карлос: Путин – топ-президент. Я обожаю русских

Экс-защитник сборной Бразилии, мадридского "Реала" и миланского "Интера" Роберто Карлос дал интервью российской прессе.

"Сейчас я живу в Мадриде и у меня действующий контракт с клубом: я посол "Реала", управляю молодежной командой, работаю на клубном телевидении. В общем, дел хватает. В последний раз был в России три года назад, на чемпионате мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо".