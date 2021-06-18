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Роберто Карлос: Путин – топ-президент. Я обожаю русских
Бразильский агент Кремля
FIFA
Экс-защитник сборной Бразилии, мадридского "Реала" и миланского "Интера" Роберто Карлос дал интервью российской прессе.
"Сейчас я живу в Мадриде и у меня действующий контракт с клубом: я посол "Реала", управляю молодежной командой, работаю на клубном телевидении. В общем, дел хватает. В последний раз был в России три года назад, на чемпионате мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо".
"Еще смотрю чемпионат страны. У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за "Спартаком", "Локомотивом", ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи. Что я отвечаю, когда спрашивают про Путина? Что Путин – топ-президент".
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