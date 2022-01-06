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Фонсека может возглавить российский клуб

Россия
(1 голосов)

Паулу - один из фаворитов на вакантную должность в Краснодаре

Фонсека может возглавить российский клуб

фото - ФК "Рома" / автор - невідомий

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера " Пауло Фонсека может продолжить карьеру в России. Как сообщает Матч ТВ, португальский тренер является одним из фаворитов на должность главного тренера "Кранодара ".

5 января руководство "быков " отправило в отставку тренерский штаб Виктора Гончаренко и теперь подыскивают ему замену.

Источник утверждает, что кроме Фонсеки у клуба якобы есть варианты с Эусебио Ди Франческо, Марко Николичем, Евгением Калешиным и Алексеем Стукаловым, однако именно португалец является главным фаворитом.

"Краснодар " уже контактировал с португальцем на предмет возможного сотрудничества. Сообщается, что 53-летний специалист заинтересовался проектом российского клуба и высока вероятность, что он подпишет контракт.

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Последним клубом Фонсеки была "Рома ", которую он покинул в конце прошлого сезона. До этого португалец тренировал "Шахтер ", с которым трижды становился чемпионом Украины.

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В статье: Паулу Фонсека "Краснодар"
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 19:55
Смоктар це кузня зрадників
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