Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека может возглавить российский клуб
Паулу - один из фаворитов на вакантную должность в Краснодаре
фото - ФК "Рома" / автор - невідомий
Экс-тренер "Шахтера " Пауло Фонсека может продолжить карьеру в России. Как сообщает Матч ТВ, португальский тренер является одним из фаворитов на должность главного тренера "Кранодара ".
5 января руководство "быков " отправило в отставку тренерский штаб Виктора Гончаренко и теперь подыскивают ему замену.
Источник утверждает, что кроме Фонсеки у клуба якобы есть варианты с Эусебио Ди Франческо, Марко Николичем, Евгением Калешиным и Алексеем Стукаловым, однако именно португалец является главным фаворитом.
"Краснодар " уже контактировал с португальцем на предмет возможного сотрудничества. Сообщается, что 53-летний специалист заинтересовался проектом российского клуба и высока вероятность, что он подпишет контракт.
Последним клубом Фонсеки была "Рома ", которую он покинул в конце прошлого сезона. До этого португалец тренировал "Шахтер ", с которым трижды становился чемпионом Украины.
Популярное сейчас
- Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании
- Днепр-1 заинтересован в подписании еще одного игрока Зари - источник
- Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20
- Шевченко встречался с нападающим сборной России, чтобы пригласить его в Дженоа
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах