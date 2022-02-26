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Уже восемь стран закрыли небо для российских авиакомпаний
Похоже, росавиации скоро останется летать только между российскими городами
Фото: globallookpress.com / Автор неизвестен
Страны Европы всё активнее закрывают своё воздёшное пространство для российских авиакомпаний.
Так, отныне российские самолёты не будут летать над Великобританией, Болгарией, Румынией, Чехией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.
Ранее стало известно, что Словакия, Нидерланды и Бельгия
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 19:32
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