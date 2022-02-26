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Уже восемь стран закрыли небо для российских авиакомпаний

Россия
(1 голосов)

Похоже, росавиации скоро останется летать только между российскими городами

Уже восемь стран закрыли небо для российских авиакомпаний

Фото: globallookpress.com / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Страны Европы всё активнее закрывают своё воздёшное пространство для российских авиакомпаний.

Так, отныне российские самолёты не будут летать над Великобританией, Болгарией, Румынией, Чехией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Ранее стало известно, что Словакия, Нидерланды и Бельгия поставят Украине много оружия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 19:32
Европа, быстрее разчехляйся, люди гинут!!!
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