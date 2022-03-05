Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в штаб питерского "Зенита", отметился еще одним позорным поступком.

Его адвокаты уведомили, что в свете санкций против РФ их клиент не сможет выплачивать алименты своей первой жене Надежде Навроцкой, с которой у него осталось двое дочек. Соответствующий документ уже появился в сети.

Тимощук - один из немногих украинских спортсменов, оставшихся работать в россии после ее вторжения в Украину, и даже не осудивший происходящее.

В его адрес уже прозвучало немало жесткой критики от коллег по цеху - Руслана Малиновского, Александра Алиева и других.