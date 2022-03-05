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Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ
Бросил не только Родину, но и собственных детей
Гол
Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в штаб питерского "Зенита", отметился еще одним позорным поступком.
Его адвокаты уведомили, что в свете санкций против РФ их клиент не сможет выплачивать алименты своей первой жене Надежде Навроцкой, с которой у него осталось двое дочек. Соответствующий документ уже появился в сети.
Тимощук - один из немногих украинских спортсменов, оставшихся работать в россии после ее вторжения в Украину, и даже не осудивший происходящее.
В его адрес уже прозвучало немало жесткой критики от коллег по цеху - Руслана Малиновского, Александра Алиева и других.
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