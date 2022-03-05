УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ

Россия
(1 голосов)

Бросил не только Родину, но и собственных детей

Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ

Гол

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в штаб питерского "Зенита", отметился еще одним позорным поступком.

Его адвокаты уведомили, что в свете санкций против РФ их клиент не сможет выплачивать алименты своей первой жене Надежде Навроцкой, с которой у него осталось двое дочек. Соответствующий документ уже появился в сети.

Тимощук - один из немногих украинских спортсменов, оставшихся работать в россии после ее вторжения в Украину, и даже не осудивший происходящее.

В его адрес уже прозвучало немало жесткой критики от коллег по цеху - Руслана Малиновского, Александра Алиева и других.

Пробивая дно: Тимощук отказывается платить алименты из-за санкций против РФ - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Тимощук война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Banned Voice of Bundesliga

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
05.03.2022 в 20:01
Кондом. Використаний.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...