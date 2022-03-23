"Сердце болит, не мог поступить иначе". Крыховяк рассказал, почему покинул российский клуб

Известный польский футболист Гжегож Крыховяк рассказал, почему решил покинуть российский "Краснодар" сразу вскоре после вторжения войск рф на территорию Украины.

"С моей стороны это было очень трудное, но естественное решение. С самого начала войны я внимательно следил за тем, что происходило в Украине. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными.

Там гибнут обычные люди, гибнут дети, и со стороны это очень тяжело увидеть. Сердце болит, я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

Протест? Я не хочу называть это так. Я внутренне решил, что это просто необходимо. Это был вопрос моего морального и личного решения", - заявил Крыховяк.

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Недавно Гжегож присоединился к греческому "АЕКу".