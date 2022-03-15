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Крыховяк покинул российский Краснодар и перешел в АЕК
Поляк ранее призвал коллег покинуть РФ
Getty Images / Global Images Ukraine
Опорный хавбек сборной Польши Гжегож Крыховяк покинул "Краснодар" и перебрался в АЕК на правах аренды до конца сезона.
По окончанию срока аренды 32-летний поляк станет свободным агентом и сможет подписаться уже на постоянной основе в любом месте.
Ранее ФИФА разрешила легионерам покидать российский чемпионат прямо посреди сезона из-за нападения рашистских войск на Украину. РФ пробовала оспорить санкции, но тщетно.
Крыховяк играл в россии с 2018 года сперва за "Локомотив", а затем "Краснодар". Вскоре после нападения на Украину поляк не только сам покинул Кубань, но и убедил коллег-легионеров поступить так же.
New chapter pic.twitter.com/GjQo8kDW7G— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) March 15, 2022
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