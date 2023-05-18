  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Президент федерации футбола Ганы не против сыграть товарищеский матч со сборной России
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент федерации футбола Ганы не против сыграть товарищеский матч со сборной России

Россия
Обновлено
(1 голосов)

Но пока что без договоренностей

Президент федерации футбола Ганы не против сыграть товарищеский матч со сборной России

фото - Getty Images

Новина українською

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что не против проведения контрольной встречи со сборной России.

Читайте такжеФутбол завтрашнего дня. Как меняются сборные. Часть вторая

"Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане", — сказал Окрару.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий: Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию
yellow-arrow
Кузнецов: После Евро-1992 нам сулили невероятные блага в России, но мы с Михайличенко сразу отказались
yellow-arrow
Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана Россия война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде