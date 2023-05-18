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Президент федерации футбола Ганы не против сыграть товарищеский матч со сборной России
Но пока что без договоренностей
фото - Getty Images
Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что не против проведения контрольной встречи со сборной России.
"Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане", — сказал Окрару.
Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник:sport24
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