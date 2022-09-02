Соперник Шахтера в Лиге чемпионов подписал датского полузащитника
Контракт игрока принадлежит российского клубу
Фото: celticfc.com
"Селтик" объявил о переходе полузащитника Оливера Абильгора. 26-летний футболист перешел в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона 2022/23.
Контракт футболиста принадлежит российскому "Рубину". В минувшем сезоне Абильгор провел 22 матча за казанский клуб, в которых отметился 1 забитым мячом и тремя результативными передачами. В его активе также 1 игра за национальную сборную Дании.
Напомним, что "Селтик" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", РБ Лейпцигом" и мадридским "Реалом".
Our new number 2️⃣8️⃣ ???? #AbildgaardAnnounced#VelkommenOliver ???????????? | #CelticFC pic.twitter.com/TjVVpdOWzE— Celtic Football Club (@CelticFC) September 1, 2022
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