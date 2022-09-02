Соперник Шахтера в Лиге чемпионов подписал датского полузащитника

"Селтик" объявил о переходе полузащитника Оливера Абильгора. 26-летний футболист перешел в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Контракт футболиста принадлежит российскому "Рубину". В минувшем сезоне Абильгор провел 22 матча за казанский клуб, в которых отметился 1 забитым мячом и тремя результативными передачами. В его активе также 1 игра за национальную сборную Дании.

Напомним, что "Селтик" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", РБ Лейпцигом" и мадридским "Реалом".