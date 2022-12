Король Шотландии. Как Алекс Фергюсон построил Абердин и стал всемирно известным

Наследие Алекса Фергюсона в "Абердине" можно рассматривать как проявление неповиновения - его десять трофеев из девятнадцати общекомандных были добыты тогда, когда все шотландское пространство привычно крутилось вокруг "Селтика" и "Рейнджерс" и не рассчитывало, что внезапно выскочит кто-то третий.

Безусловно, многие восхищались "Данди Юнайтед" (полуфиналист КЕЧ-1983/84 и финалист КУЕФА-1986/87), однако "Абердин" 80-х выдал гораздо более убедительную дистанцию и стал феноменом.

А еще достижения Ферги являются вызовом в стиле "увидим, повторите ли вы" — девятнадцать преемников метра без исключения оказались под прессом прошлого. Еще бы, сейчас невозможно представить, чтобы "донс" дошли до финала международного кубка и одолели мадридский "Реал" (2:1). Так что возникает резонный вопрос: а как сэр Алекс это сделал?

* * *

"Абердин" назначил Фергюсона 36-летним. Чем шотландец мог похвастаться? Пребыванием у руля провинциального "Ист Стерлингшир" (к тому же не на полный рабочий день - остальное время он уделял семейному бизнесу, "зависая" в двух пабах). "Сент-Миррен"? В 1977-м тренер обеспечил повышение в классе, однако не в элитный дивизион, а только второй по знаковости. Серьезный результат? Если и так, то все равно нишевый в понимании большинства фанатов — все произошло где-то очень далеко.

Sir Alex Ferguson returned to Aberdeen on Friday to see a statue unveiled in his honour ❤️ pic.twitter.com/o0M65iUPi2

Руководство "красных" рисковало, впрочем, делало это не впервые - за сезон до появления Ферги коллектив был доверен Билли Макниллу, легендарному защитнику и капитану "Селтика", триумфатору КЕЧ-1966.

Второе место - хорошо ("Селтик" убежал только на 2 очка), и "Абердин" продолжал поиски и, как итог, остановился на Алексе. Что же заинтересовало функционеров, если в тактическом плане новоиспеченный коуч не отличался от остальных специалистов? Да и чему научит выскочка с небогатым жизненным опытом?

Еще в начале пути Фергюсон владел стержнем и тонкой интуицией. Черты важны, но их так просто не продашь — мало ли людей с похожим симбиозом качеств? Другое дело – как это все применяется на практике. Да, Алекс не поражал как стратег, не стал первооткрывателем какой-либо схемы и не перепридумал тренировочный процесс, после которого футболисты превратились в роботов. Его сила в менеджменте, умении строить, отшлифовывать и запускать проект.

Методом проб и ошибок Фергюсон выяснил — что-то действительно хорошее не слепишь с большим количеством исполнителей. Надо выгонять, не стесняться и не бояться это делать, иначе подопечные ощутят страх и не будут воспринимать авторитет должным образом.

Фергюсон взялся за метлу, отвергал тех, кого считал устаревшим, или таким, кто не желал мириться с новым ведением дел. В то же время свято место пусто не бывает — появилась молодежь, которую шотландец привлекал конвейерными масштабами, в дальнейшем отсеивал и оставлял самых устойчивых.

Понятно, что "Абердин" был величиной, поэтому игроки позволяли себе раскрывать рот. Когда приходит малоизвестный тренер и наводит порядки — вводит строгую дисциплину и пристально наблюдает за всеми процессами — это мало кому нравится. Алекс действовал так согласно плану, поддерживаемому руководством — раскрыть и получить максимум от молодого поколения, а также быть проницательным и агрессивным к ветеранам, чтобы пробудить их спортивную ярость.

Только вот такая политика встретила жесткое сопротивление – неужели кто-то кого-то "подсиживает"? Самые большие проблемы Фергюсон имел с нападающим Джо Гарпером. 30-летний коренастый парень был еще тем "подарком" — мог легко сцепиться с кем-нибудь, кто ему не нравился. Например, с вышеупомянутым Билли Макниллом во времена карьеры игрока последнего, а нечего петь насмешливые песни, направленные на провокацию.

Алекс? Ему Гарпер "зарядил" в подбородок - зерно ссоры проросло на вечеринке, где Ферги обвинил Джо в лишних килограммах и испорченной игре. Разборки продолжились в офисе и вот поднялась драка — тренера и исполнителя, слава Богу, быстро разняли. Гарпер был убежден, что Фергюсон ему завидовал из-за популярности и лояльности трибун (прозвище "Король Абердина" довольно красноречивое), хотя главная претензия крылась в несистемности игрока.

In 1980, Sir Alex Ferguson, as manager of Aberdeen (a football club in Scotland's top division), fined his striker, John Hewitt, for having the audacity to overtake his manager with his car on a public road. #HistoryVille pic.twitter.com/OxKWsU1Bgd