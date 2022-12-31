Король Шотландии. Как Алекс Фергюсон построил Абердин и стал всемирно известным

Наследие Алекса Фергюсона в "Абердине" можно рассматривать как проявление неповиновения - его десять трофеев из девятнадцати общекомандных были добыты тогда, когда все шотландское пространство привычно крутилось вокруг "Селтика" и "Рейнджерс" и не рассчитывало, что внезапно выскочит кто-то третий.

Безусловно, многие восхищались "Данди Юнайтед" (полуфиналист КЕЧ-1983/84 и финалист КУЕФА-1986/87), однако "Абердин" 80-х выдал гораздо более убедительную дистанцию и стал феноменом.

А еще достижения Ферги являются вызовом в стиле "увидим, повторите ли вы" — девятнадцать преемников метра без исключения оказались под прессом прошлого. Еще бы, сейчас невозможно представить, чтобы "донс" дошли до финала международного кубка и одолели мадридский "Реал" (2:1). Так что возникает резонный вопрос: а как сэр Алекс это сделал?

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"Абердин" назначил Фергюсона 36-летним. Чем шотландец мог похвастаться? Пребыванием у руля провинциального "Ист Стерлингшир" (к тому же не на полный рабочий день - остальное время он уделял семейному бизнесу, "зависая" в двух пабах). "Сент-Миррен"? В 1977-м тренер обеспечил повышение в классе, однако не в элитный дивизион, а только второй по знаковости. Серьезный результат? Если и так, то все равно нишевый в понимании большинства фанатов — все произошло где-то очень далеко.

Sir Alex Ferguson returned to Aberdeen on Friday to see a statue unveiled in his honour ❤️ pic.twitter.com/o0M65iUPi2 — GOAL (@goal) February 26, 2022

Руководство "красных" рисковало, впрочем, делало это не впервые - за сезон до появления Ферги коллектив был доверен Билли Макниллу, легендарному защитнику и капитану "Селтика", триумфатору КЕЧ-1966.

Второе место - хорошо ("Селтик" убежал только на 2 очка), и "Абердин" продолжал поиски и, как итог, остановился на Алексе. Что же заинтересовало функционеров, если в тактическом плане новоиспеченный коуч не отличался от остальных специалистов? Да и чему научит выскочка с небогатым жизненным опытом?

Еще в начале пути Фергюсон владел стержнем и тонкой интуицией. Черты важны, но их так просто не продашь — мало ли людей с похожим симбиозом качеств? Другое дело – как это все применяется на практике. Да, Алекс не поражал как стратег, не стал первооткрывателем какой-либо схемы и не перепридумал тренировочный процесс, после которого футболисты превратились в роботов. Его сила в менеджменте, умении строить, отшлифовывать и запускать проект.

Методом проб и ошибок Фергюсон выяснил — что-то действительно хорошее не слепишь с большим количеством исполнителей. Надо выгонять, не стесняться и не бояться это делать, иначе подопечные ощутят страх и не будут воспринимать авторитет должным образом.

"Я начал работать в "Ист Стерлингшир", не имея никакого опыта. Но мне нравилось, хотя у меня в команде было всего одиннадцать или двенадцать игроков. Вскоре я перешел в "Сент-Миррен", все еще будучи малоопытным тренером. В своем первом сезоне я уволил семнадцать не подходящих клубу футболистов, а их же было тридцать пять, прежде чем я запустил гильотину", - говорил позже тренер.

Фергюсон взялся за метлу, отвергал тех, кого считал устаревшим, или таким, кто не желал мириться с новым ведением дел. В то же время свято место пусто не бывает — появилась молодежь, которую шотландец привлекал конвейерными масштабами, в дальнейшем отсеивал и оставлял самых устойчивых.

"Надеяться на годы спокойной работы я не мог: в таких больших клубах тебе никто и никогда не даст достаточно времени. Поэтому часто приходилось форсировать события, брать на себя риск, вводя в состав молодых игроков, проверяя их на поле в официальных матчах. Лично я никогда этого не боялся и занимался этим не только потому, что этого требовали мои обязанности тренера, но и из-за того, что мне это нравилось. Я поступал так и в "Сент-Миррене", и в "Абердине", и в "Юнайтеде". Поэтому мы никогда, даже в самые неудачные времена, не боялись доверять молодым игрокам", - подчеркнул Ферги.

Понятно, что "Абердин" был величиной, поэтому игроки позволяли себе раскрывать рот. Когда приходит малоизвестный тренер и наводит порядки — вводит строгую дисциплину и пристально наблюдает за всеми процессами — это мало кому нравится. Алекс действовал так согласно плану, поддерживаемому руководством — раскрыть и получить максимум от молодого поколения, а также быть проницательным и агрессивным к ветеранам, чтобы пробудить их спортивную ярость.

Только вот такая политика встретила жесткое сопротивление – неужели кто-то кого-то "подсиживает"? Самые большие проблемы Фергюсон имел с нападающим Джо Гарпером. 30-летний коренастый парень был еще тем "подарком" — мог легко сцепиться с кем-нибудь, кто ему не нравился. Например, с вышеупомянутым Билли Макниллом во времена карьеры игрока последнего, а нечего петь насмешливые песни, направленные на провокацию.

Алекс? Ему Гарпер "зарядил" в подбородок - зерно ссоры проросло на вечеринке, где Ферги обвинил Джо в лишних килограммах и испорченной игре. Разборки продолжились в офисе и вот поднялась драка — тренера и исполнителя, слава Богу, быстро разняли. Гарпер был убежден, что Фергюсон ему завидовал из-за популярности и лояльности трибун (прозвище "Король Абердина" довольно красноречивое), хотя главная претензия крылась в несистемности игрока.

In 1980, Sir Alex Ferguson, as manager of Aberdeen (a football club in Scotland's top division), fined his striker, John Hewitt, for having the audacity to overtake his manager with his car on a public road. #HistoryVille pic.twitter.com/OxKWsU1Bgd — H i s t o r y V i l l e (@HistoryVille) December 30, 2022

Кто в конце-концов победил? Фергюсон — в 1980-м он оформил первое национальное золото, а через год тихонько проводил заплаканного Гарпера за порог. Джо вставлял палки в колеса, однако наставник, наконец оперируя реальными показателями и статусом, не церемонился - прочь.

С молодежью тоже определенные нюансы. Нил Купер был благодарен сэру Алексу за доверие на старте карьеры и привитый менталитет, но навсегда запомнил ценный урок – нельзя задирать нос. Стоило юноше зажить на широкую ногу и купить шикарную квартиру в центре города, как Фергюсон принял немедленные меры — приказал продать квартиру и переселиться назад, поближе к команде.

Вообще ранний Ферги резко реагировал на понятие "свой - чужой" и стремился устроить атмосферу, где нет факторов, способных вызвать триггер. Это ощущение исчезло с назначением в МЮ и осознанием мультикультурности игры — тот же "Ливерпуль" ковал "золото" с помощью зомбийца Гроббелара, шведа Гленна Гисена и израильтянина Ронни Розенталя.

"В ранние годы в "Абердине" я сразу решил, что если хочу завоевать доверие и преданность своих игроков, то должен вести себя соответственно. Это тот фундамент, на котором процветают все крупные организации. Помогала в этом моя наблюдательность. Некоторые люди, зайдя в комнату, ничего не видят. Откройте свои глаза, здесь столько всего! Я использовал этот навык для оценки тренировочных привычек игроков, их настроений и моделей поведения", - вспоминал сэр Алекс.

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Период, проведенный Фергюсоном в "Абердине", напоминает американские горки. В 1978-м коуч воевал с менеджментом "Сент-Миррена" ради "красных" (к слову, "святые" — единственные, кто официально его уволил), в 1986-м — порвал уже с действующими работодателями, поскольку на горизонте развевалось приглашение с "МЮ".

Первый сезон во главе "Абердина" сложился печально - четвертое место высшей лиги и полуфинал кубка, проигранный "Хиберниану" 1:2. Розыгрыш 1985/86 также развивался не по благоприятному сценарию: команда "поплыла" в ноябре, расклеилась зимой и в определенный момент была ближе к зоне вылета, чем еврокубкам. Итоговая четвертая строчка (что символично, она же была в начале совместного сотрудничества) перекрылась триумфом в кубках Шотландии, шотландской лиги и четвертьфиналом КЕЧ.

Хотя и здесь есть вопросы: Фергюсону выпали не "Барселона", "Милан", "Ювентус" или праймовый "Андерлехт", а "Гетеборг" Гундера Бенгтссона. Да, шведы не выглядели мальчиками для битья (в 1987-м "сине-белые" возьмут кубок УЕФА в борьбе с "Данди Юнайтед"), однако от Алекса ждали креативности против скандинавского "автобуса". То есть никто не собирался указывать САФу на дверь, но было небезосновательное ощущение, что "Абердин" устал от постоянной интенсивной погони и логически тормозит. Как следствие, в ноябре 1986-го стороны разошлись и с тех дней "красные" подняли над головой всего четыре кубка.

¿El último entrenador en vencer al Real Madrid en una final europea?



Pues el mejor de todos:



Sir Alex Ferguson en 1983 con Aberdeen pic.twitter.com/0Hlh4QRHlM — Mijail López (@OjoDeSauron_) May 29, 2022

А вот этап между смелыми экспериментами и постепенной потерей контроля на финише получился почти идеальным. В кампании 1979/80 "Абердин" долго разгонялся (Алекс больше беспокоился о больном раком отце и устал от длительных судов с "Сент-Мирреном"), проиграл решающий матч Кубка шотландской лиги ("Данди Юнайтед" зафиксировал разгромные 3:0), но продемонстрировал отличную вторую часть дистанции. "Селтик" отстал на один-единственный балл - "донс" стали чемпионами впервые с 1955-го.

Почувствовав вкус крови, Фергюсон все же потерял равновесие в 1981-м - "Селтик" проучил сенсацию, а во втором раунде КЕЧ "Ливерпуль" установил непристойные 0:5 (после чего тренер снова поссорился с Гарпером и окончательно поставил на нем крест). Еще через год он вплотную приблизился к первой строчке, но снова смирился с лучшей слаженностью "кельтов" - досада заключалась и в том, что теперь "Абердину" не хватило нескольких очков для достижения цели. Как и в 1983-м - "красные и "Селтик" спасовали перед "Рейнджерсом", причем разница между триумфатором и соперниками составила один зачетный балл.

Тем не менее, 1982/83 — сезон, когда Фергюсон вышел на пик в Шотландии и заставил говорить о себе из-за каждого угла. Победа в Кубке обладателей кубка — незаурядное явление (в последний раз подобное в стране произошло в 1972-м, когда "Рейнджерс" одолел московское "Динамо" 3:2), да еще над кем — мадридским "Реалом".

The last time Real Madrid lost a Major European cup final… Sir Alex Ferguson’s Aberdeen ???????????????????????????????? pic.twitter.com/IukBGWhQ8p — Statman Dave (@StatmanDave) May 29, 2022

Ради этого "Абердин" оставил позади "Сьон" (11:1), тиранское "Динамо" (1:0), "Лех" (3:0), мюнхенскую "Баварию" (3:2) и "Генк" (3:2). Финал оказался драматичным (Джон Хьюитт забил второй на 112 минуте), поэтому Альфредо Ди Стефано остался ни с чем. Затем аргентинец признал справедливость поражения и подытожил: "У "Абердина" есть то, что нельзя купить: душу и командный дух, созданный в семейной традиции".

Чистая правда — сэр Алекс трудился, не покладая рук, и сделал все, чтобы добиться успеха. А какой еще может быть подход, если ты родился в Глазго, а работаешь в идеологически отличном "Абердине"? Было тяжело, однако интересно, что заложенные принципы принесли плоды и доказали актуальность на протяжении десятилетий. После "Реала" случился Суперкубок Европы ("Гамбург" не отличился дома, а на выезде получил два), "Манчестер Юнайтед", Мюнхен, Москва и куча медалей, до которых все еще невозможно дотянуться. Браво.