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Король Шотландии. Как Алекс Фергюсон построил Абердин и стал всемирно известным

Шотландия
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По случаю 81-го дня рождения культового тренера рассказываем о его работе во главе "красных"

Король Шотландии. Как Алекс Фергюсон построил Абердин и стал всемирно известным

TFT

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Наследие Алекса Фергюсона в "Абердине" можно рассматривать как проявление неповиновения - его десять трофеев из девятнадцати общекомандных были добыты тогда, когда все шотландское пространство привычно крутилось вокруг "Селтика" и "Рейнджерс" и не рассчитывало, что внезапно выскочит кто-то третий.

Безусловно, многие восхищались "Данди Юнайтед" (полуфиналист КЕЧ-1983/84 и финалист КУЕФА-1986/87), однако "Абердин" 80-х выдал гораздо более убедительную дистанцию и стал феноменом.

А еще достижения Ферги являются вызовом в стиле "увидим, повторите ли вы" — девятнадцать преемников метра без исключения оказались под прессом прошлого. Еще бы, сейчас невозможно представить, чтобы "донс" дошли до финала международного кубка и одолели мадридский "Реал" (2:1). Так что возникает резонный вопрос: а как сэр Алекс это сделал?

* * *

"Абердин" назначил Фергюсона 36-летним. Чем шотландец мог похвастаться? Пребыванием у руля провинциального "Ист Стерлингшир" (к тому же не на полный рабочий день - остальное время он уделял семейному бизнесу, "зависая" в двух пабах). "Сент-Миррен"? В 1977-м тренер обеспечил повышение в классе, однако не в элитный дивизион, а только второй по знаковости. Серьезный результат? Если и так, то все равно нишевый в понимании большинства фанатов — все произошло где-то очень далеко.

Руководство "красных" рисковало, впрочем, делало это не впервые - за сезон до появления Ферги коллектив был доверен Билли Макниллу, легендарному защитнику и капитану "Селтика", триумфатору КЕЧ-1966.

Второе место - хорошо ("Селтик" убежал только на 2 очка), и "Абердин" продолжал поиски и, как итог, остановился на Алексе. Что же заинтересовало функционеров, если в тактическом плане новоиспеченный коуч не отличался от остальных специалистов? Да и чему научит выскочка с небогатым жизненным опытом?

Еще в начале пути Фергюсон владел стержнем и тонкой интуицией. Черты важны, но их так просто не продашь — мало ли людей с похожим симбиозом качеств? Другое дело – как это все применяется на практике. Да, Алекс не поражал как стратег, не стал первооткрывателем какой-либо схемы и не перепридумал тренировочный процесс, после которого футболисты превратились в роботов. Его сила в менеджменте, умении строить, отшлифовывать и запускать проект.

Методом проб и ошибок Фергюсон выяснил — что-то действительно хорошее не слепишь с большим количеством исполнителей. Надо выгонять, не стесняться и не бояться это делать, иначе подопечные ощутят страх и не будут воспринимать авторитет должным образом.

"Я начал работать в "Ист Стерлингшир", не имея никакого опыта. Но мне нравилось, хотя у меня в команде было всего одиннадцать или двенадцать игроков. Вскоре я перешел в "Сент-Миррен", все еще будучи малоопытным тренером. В своем первом сезоне я уволил семнадцать не подходящих клубу футболистов, а их же было тридцать пять, прежде чем я запустил гильотину", - говорил позже тренер.

Фергюсон взялся за метлу, отвергал тех, кого считал устаревшим, или таким, кто не желал мириться с новым ведением дел. В то же время свято место пусто не бывает — появилась молодежь, которую шотландец привлекал конвейерными масштабами, в дальнейшем отсеивал и оставлял самых устойчивых.

"Надеяться на годы спокойной работы я не мог: в таких больших клубах тебе никто и никогда не даст достаточно времени. Поэтому часто приходилось форсировать события, брать на себя риск, вводя в состав молодых игроков, проверяя их на поле в официальных матчах. Лично я никогда этого не боялся и занимался этим не только потому, что этого требовали мои обязанности тренера, но и из-за того, что мне это нравилось. Я поступал так и в "Сент-Миррене", и в "Абердине", и в "Юнайтеде". Поэтому мы никогда, даже в самые неудачные времена, не боялись доверять молодым игрокам", - подчеркнул Ферги.

Понятно, что "Абердин" был величиной, поэтому игроки позволяли себе раскрывать рот. Когда приходит малоизвестный тренер и наводит порядки — вводит строгую дисциплину и пристально наблюдает за всеми процессами — это мало кому нравится. Алекс действовал так согласно плану, поддерживаемому руководством — раскрыть и получить максимум от молодого поколения, а также быть проницательным и агрессивным к ветеранам, чтобы пробудить их спортивную ярость.

Только вот такая политика встретила жесткое сопротивление – неужели кто-то кого-то "подсиживает"? Самые большие проблемы Фергюсон имел с нападающим Джо Гарпером. 30-летний коренастый парень был еще тем "подарком" — мог легко сцепиться с кем-нибудь, кто ему не нравился. Например, с вышеупомянутым Билли Макниллом во времена карьеры игрока последнего, а нечего петь насмешливые песни, направленные на провокацию.

Алекс? Ему Гарпер "зарядил" в подбородок - зерно ссоры проросло на вечеринке, где Ферги обвинил Джо в лишних килограммах и испорченной игре. Разборки продолжились в офисе и вот поднялась драка — тренера и исполнителя, слава Богу, быстро разняли. Гарпер был убежден, что Фергюсон ему завидовал из-за популярности и лояльности трибун (прозвище "Король Абердина" довольно красноречивое), хотя главная претензия крылась в несистемности игрока.

Кто в конце-концов победил? Фергюсон — в 1980-м он оформил первое национальное золото, а через год тихонько проводил заплаканного Гарпера за порог. Джо вставлял палки в колеса, однако наставник, наконец оперируя реальными показателями и статусом, не церемонился - прочь.

С молодежью тоже определенные нюансы. Нил Купер был благодарен сэру Алексу за доверие на старте карьеры и привитый менталитет, но навсегда запомнил ценный урок – нельзя задирать нос. Стоило юноше зажить на широкую ногу и купить шикарную квартиру в центре города, как Фергюсон принял немедленные меры — приказал продать квартиру и переселиться назад, поближе к команде.

Вообще ранний Ферги резко реагировал на понятие "свой - чужой" и стремился устроить атмосферу, где нет факторов, способных вызвать триггер. Это ощущение исчезло с назначением в МЮ и осознанием мультикультурности игры — тот же "Ливерпуль" ковал "золото" с помощью зомбийца Гроббелара, шведа Гленна Гисена и израильтянина Ронни Розенталя.

"В ранние годы в "Абердине" я сразу решил, что если хочу завоевать доверие и преданность своих игроков, то должен вести себя соответственно. Это тот фундамент, на котором процветают все крупные организации. Помогала в этом моя наблюдательность. Некоторые люди, зайдя в комнату, ничего не видят. Откройте свои глаза, здесь столько всего! Я использовал этот навык для оценки тренировочных привычек игроков, их настроений и моделей поведения", - вспоминал сэр Алекс.

* * *

Период, проведенный Фергюсоном в "Абердине", напоминает американские горки. В 1978-м коуч воевал с менеджментом "Сент-Миррена" ради "красных" (к слову, "святые" — единственные, кто официально его уволил), в 1986-м — порвал уже с действующими работодателями, поскольку на горизонте развевалось приглашение с "МЮ".

Первый сезон во главе "Абердина" сложился печально - четвертое место высшей лиги и полуфинал кубка, проигранный "Хиберниану" 1:2. Розыгрыш 1985/86 также развивался не по благоприятному сценарию: команда "поплыла" в ноябре, расклеилась зимой и в определенный момент была ближе к зоне вылета, чем еврокубкам. Итоговая четвертая строчка (что символично, она же была в начале совместного сотрудничества) перекрылась триумфом в кубках Шотландии, шотландской лиги и четвертьфиналом КЕЧ.

Хотя и здесь есть вопросы: Фергюсону выпали не "Барселона", "Милан", "Ювентус" или праймовый "Андерлехт", а "Гетеборг" Гундера Бенгтссона. Да, шведы не выглядели мальчиками для битья (в 1987-м "сине-белые" возьмут кубок УЕФА в борьбе с "Данди Юнайтед"), однако от Алекса ждали креативности против скандинавского "автобуса". То есть никто не собирался указывать САФу на дверь, но было небезосновательное ощущение, что "Абердин" устал от постоянной интенсивной погони и логически тормозит. Как следствие, в ноябре 1986-го стороны разошлись и с тех дней "красные" подняли над головой всего четыре кубка.

А вот этап между смелыми экспериментами и постепенной потерей контроля на финише получился почти идеальным. В кампании 1979/80 "Абердин" долго разгонялся (Алекс больше беспокоился о больном раком отце и устал от длительных судов с "Сент-Мирреном"), проиграл решающий матч Кубка шотландской лиги ("Данди Юнайтед" зафиксировал разгромные 3:0), но продемонстрировал отличную вторую часть дистанции. "Селтик" отстал на один-единственный балл - "донс" стали чемпионами впервые с 1955-го.

Почувствовав вкус крови, Фергюсон все же потерял равновесие в 1981-м - "Селтик" проучил сенсацию, а во втором раунде КЕЧ "Ливерпуль" установил непристойные 0:5 (после чего тренер снова поссорился с Гарпером и окончательно поставил на нем крест). Еще через год он вплотную приблизился к первой строчке, но снова смирился с лучшей слаженностью "кельтов" - досада заключалась и в том, что теперь "Абердину" не хватило нескольких очков для достижения цели. Как и в 1983-м - "красные и "Селтик" спасовали перед "Рейнджерсом", причем разница между триумфатором и соперниками составила один зачетный балл.

Тем не менее, 1982/83 — сезон, когда Фергюсон вышел на пик в Шотландии и заставил говорить о себе из-за каждого угла. Победа в Кубке обладателей кубка — незаурядное явление (в последний раз подобное в стране произошло в 1972-м, когда "Рейнджерс" одолел московское "Динамо" 3:2), да еще над кем — мадридским "Реалом".

Ради этого "Абердин" оставил позади "Сьон" (11:1), тиранское "Динамо" (1:0), "Лех" (3:0), мюнхенскую "Баварию" (3:2) и "Генк" (3:2). Финал оказался драматичным (Джон Хьюитт забил второй на 112 минуте), поэтому Альфредо Ди Стефано остался ни с чем. Затем аргентинец признал справедливость поражения и подытожил: "У "Абердина" есть то, что нельзя купить: душу и командный дух, созданный в семейной традиции".

Чистая правда — сэр Алекс трудился, не покладая рук, и сделал все, чтобы добиться успеха. А какой еще может быть подход, если ты родился в Глазго, а работаешь в идеологически отличном "Абердине"? Было тяжело, однако интересно, что заложенные принципы принесли плоды и доказали актуальность на протяжении десятилетий. После "Реала" случился Суперкубок Европы ("Гамбург" не отличился дома, а на выезде получил два), "Манчестер Юнайтед", Мюнхен, Москва и куча медалей, до которых все еще невозможно дотянуться. Браво.

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В статье: Алекс Фергюсон Абердин
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