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Марадона: Я не стану тренировать Бока Хуниорс. Пусть "самый большой клуб в мире" разговаривает с Почеттино

Южная Америка
(2 голосов)

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Марадона: Я не стану тренировать Бока Хуниорс. Пусть "самый большой клуб в мире" разговаривает с Почеттино
Новина українською

Тренер "Химнасии" Диего Марадона заявил, что не возглавит "Бока Хуниорс", но предложил клубу из Буэнос-Айреса пригласить экс-наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Цитирует автора знаменитого гола рукой Goal.com.

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"Я не пойду в "Боку". Почему? Во-первых, хочу спасти "Химнасию", а во-вторых, мои взгляды не совпадают со взглядами руководства клуба. Боссы не чувствуют, что такое "Бока Хуниорс". Вообще, задержаться в таком кресле нелегко".

"Лучший вариант – это, конечно Марадона (смеется). Но так как я не пойду, то предложил бы Маурисио Почеттино. Да, пусть разговаривают с ним. Нужно позвонить ему и убедить прийти тренировать самый большой клуб в мире".

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В статье: Диего Марадона Бока Хуниорс (Аргентина) Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
17.12.2019 в 14:45
Ни один серьезный клуб не возьмет марадону
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