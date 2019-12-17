Марадона: Я не стану тренировать Бока Хуниорс. Пусть "самый большой клуб в мире" разговаривает с Почеттино
Заходят в бар два аргентинца…
Тренер "Химнасии" Диего Марадона заявил, что не возглавит "Бока Хуниорс", но предложил клубу из Буэнос-Айреса пригласить экс-наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Цитирует автора знаменитого гола рукой Goal.com.
"Я не пойду в "Боку". Почему? Во-первых, хочу спасти "Химнасию", а во-вторых, мои взгляды не совпадают со взглядами руководства клуба. Боссы не чувствуют, что такое "Бока Хуниорс". Вообще, задержаться в таком кресле нелегко".
"Лучший вариант – это, конечно Марадона (смеется). Но так как я не пойду, то предложил бы Маурисио Почеттино. Да, пусть разговаривают с ним. Нужно позвонить ему и убедить прийти тренировать самый большой клуб в мире".
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