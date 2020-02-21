Не безгрешный герой. После провала в Динамо Дуду стал главной звездой Палмейрас

Форвард "Палмейраса", а когда-то киевского "Динамо", отпраздновал юбилейный матч за свой клуб. Идол зеленой торсиды, авторитет для всех в бразильском футболе, игрок, вызывающий уважение у соперников. Да, это тот самый смешной "хлоп", чьи редкие появления на поле в Киеве трибуны приветствовали заядлым напеванием тогдашнего "шедевра" "Ду-ду-ду-ду-ду-ду, Светку Лободу". Мало кто еще что-то вспомнит о той, украинской версии Дуду.

300-й выход на поле в форме "Палмейрас" бразильские СМИ анонсировали на уровне события недели. Этого ждали. "Глобо" подготовил специальный сюжет, традиционный юбилейный, но продолжительностью 5 минут, то есть ровно 300 секунд. Дуду же, как и полагается герою вечера, забил единственный гол в поединке, который принес победу над "Гуарани".

В списке рекордсменов Вердао он только 33-й. Возглавляет его Адемир да Гийя (902), далее Эмерсон Леао (621), Вальдемар Фиуме (619) и Дуду (614), только то другой человек.

В реестре голеадоров клуба Дуду также далеко от первых строк. У него 70 точных ударов за "Палмейрас", у рекордсмена Эйтора 327.

И все же он король стадиона "Алльянц Парке", лучший игрок Вердао новейших времен, настоящий любимец торсиды последних пяти лет. Чем же этот Дуду отличается от киевской версии? Тот был мелким, абсолютно сырым для взрослых игр, недоучившийся дриблер. Желание там было больше, чем умения собирать вместе свои умения. И умения тоже не закрепились, что неудивительно, он не имел игровой практики в основе. Поэтому о четырех голах этого бразильца в форме "Динамо" знают только гики. Забивал он "Говерле", "Кремнию", "Шахтеру" из Свердловска (сейчас Довжанский) и "Заре" (тогда одной из серых мышек).

В дополнение ко всему он еще имел серьезные семейные проблемы (тещу, и жену бил), как следствие попал в полицейский участок.

Возвращение на родину запустило процесс преобразования Дуду на звездного игрока. Нынешний он - это сила в сочетании со скоростью. Маленьким его уже не назовешь, невысоким, однако сильным как бульдог. Сейчас Дуду не обязательно обыгрывать соперника, он может идти по прямой и далеко не каждый оппонент устоит на ногах от столкновения с этим коренастым бойцом, чей рост лишь 166 сантиметров. Все позиции в атаке, или место на фланге полузащиты он закрывает легко. Секрет любви публики в его эмоциональности, не перерастает в скандалы и истерики. А еще он абсолютное большинство голов забивает на родном стадионе. Чемпион страны 2016, 2018, обладатель кубка 2015, Дуду был главной звездой в Бразилии до перехода Габигола во "Фламенго" и начала этой победной вакханалии рубро-негрос. Однако, зарабатывает Дуду больше Габриэля Барбозу, 300000 в месяц против 295-ти. Это зарплата. Премиальные, говорят больше у последнего, но их еще надо заслужить.

Кстати, самая большая заработная плата в Бразилии у Дани Алвеса, 370000 долларов в месяц.

Описанная картина жизни Дуду выглядит слишком пасторальной. Как на картинках из брошюр Свидетелей Иеговы. В футбольном контексте это именно так, как бы странно не выглядело. А вот с женой у него идет война. Главная разница в том, что теперь уже жена Малу Оанна разгоняет вечеринки своего мужа в компании девушек веселых и раскомплексованных, а Дуду закрывается в комнате, спасаясь от ее гнева. Супруги уже не раз расходилось, сходилось, журналисты нашли внебрачного сына игрока, чьей матери он платил, чтобы сохранить это в тайне. Вот это уже по-бразильски, герой должен быть с проблемами, иначе он превратится в бога.