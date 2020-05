Запустил воздушного змея: защитник бразильского Индепендьенте погиб от удара током

Защитник бразильского "Индепендьенте" Кайо Фелипе погиб в результате несчастного случая – футболист запускал воздушного змея, который зацепился за провод линии электропередачи, 21-летний игрок скончался на месте от удара током, как сообщает Yahoo Sport. В заявлении клуба говорится следующее:

Terribly sad story coming out of Brazil as Independente left-back Kaio Felipe Santos Silva dies aged 21 after being electrocuted when the kite he was flying hit power cables. https://t.co/Eb5Mo5LG9k