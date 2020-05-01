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Запустил воздушного змея: защитник бразильского Индепендьенте погиб от удара током

Южная Америка
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Жизнь оборвалась в результате забавы…

Запустил воздушного змея: защитник бразильского Индепендьенте погиб от удара током
Новина українською

Защитник бразильского "Индепендьенте" Кайо Фелипе погиб в результате несчастного случая – футболист запускал воздушного змея, который зацепился за провод линии электропередачи, 21-летний игрок скончался на месте от удара током, как сообщает Yahoo Sport. В заявлении клуба говорится следующее:

"Мы выражаем соболезнования по поводу смерти Фелипе – друзьям и семье Кайо".

Он забил 6 голов в 22 матчах за клуб. В команде Фелипе был штатным исполнителем стандартных положений. Футболисты "Индепендьенте" шокированы смертью одноклубника.

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В статье: Индепендьенте Кайо Фелипе
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