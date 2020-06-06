Жорже Жезуш продлил контракт с Фламенго
Наставник решил остаться в Бразилии
"Фламенго" объявил о продлении контракта с главным тренером Жорже Жезушем.
Новое соглашение с 65-летним португальским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.
Напомним, Жезуш возглавил "Фламенго" в июне 2019 года и привел клуб к победам в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубке Бразилии и Суперкубке Южной Америки.
Ранее сообщалось об интересе к наставнику со стороны европейских клубов.
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