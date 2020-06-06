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Жорже Жезуш продлил контракт с Фламенго

Южная Америка
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Наставник решил остаться в Бразилии

Жорже Жезуш продлил контракт с Фламенго
Новина українською

"Фламенго" объявил о продлении контракта с главным тренером Жорже Жезушем.

Новое соглашение с 65-летним португальским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, Жезуш возглавил "Фламенго" в июне 2019 года и привел клуб к победам в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубке Бразилии и Суперкубке Южной Америки.

Ранее сообщалось об интересе к наставнику со стороны европейских клубов.

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В статье: Жорже Жезуш Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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