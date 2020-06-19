Миллионеры. О клубе, который гремел на весь мир в 50-х и продал Ди Стефано в Реал

Не в деньгах счастье - это точно не про них, клуб из Боготы сам захотел быть пафосным и богатым. Сейчас его реалии другие, но имя обязывает.

18 июня 1946 футбольный клуб Депортиво Мунисипал де Богота решил изменить свое постное название, за которое никто денег не даст, на дерзкое и амбициозное - клуб Депортиво Лос Мильонариос. Просто и нагло, но и с реально большими деньгами, когда-то. Сейчас более 82,5 процента прав на него принадлежат американской компании. Правда компания является конгломератом испанского, французского и катарского капитала под управлением космополита Жозефа Мари Угрульяны. Остальные акции проданы болельщикам клуба. Реалии не слишком оптимистичны, однако "Мильонариос" один из трех клубов Колумбии, участник всех чемпионатов главного дивизиона в истории. Еще двое - это титулованный "Атлетико Насиональ" и посредственный "Индепендиенте Санта Фе".

Сначала клуб получил прозвище "миллионеры" из-за больших амбиций и ставку на приобретение иностранцев, преимущественно аргентинцев и частенько игроков из "Ривер Плейт". В аргентинского гранда прозвище "миллионеры" давно. Один из руководителей клуба дон Висенте с фамилией Лусиферо, то есть Люцифер (!!!), был наиболее активным лоббистом стратегии "прорыва". Для этого нужны были сильные игроки, а для их приобретения деньги. Местный журналист Луис Камачо Монтойя жестко критиковал такой подход и поэтому термин "миллионеры" был элементом троллинга клуба.

Для всех амбиций и легионеров нужны были деньги. Их нашел новый президент. Сеньор Альфонсо Кеведо вместе со своим эквадорским бизнес партнером Мауро Мортолоей взялся за клуб из Боготы еще в 1941 году. Именно в день переименования в "Мильонариос" он стал президентом. Деньги в Сеньора Кеведо были, однако финансирование клуба не стало лишь его головной болью. Всего 200 различных состоятельных жителей Боготы присоединились к новому проекту, им дали возможность приобрести акции, цена одной 10 долларов США. Также появились и спонсоры, что платили за рекламу на стадионе.

Нужно одно важное уточнение. В 80-е годы колумбийский клубный футбол будет переживать, возможно, наибольший подъем в истории. "Америка", "Атлетико Насиональ" и другие ежегодно претендовали на трофей Либертадорес. Это были годы Вальдеррами, Игиты и нарко-денег. "Мильонариос" тогда тоже был пойман на очевидных связях с Медельинским картелем, в частности с Хосе Гонсало Родригесом Гаче по прозвищу "Мексиканец". Об этом не любят вспоминать в летописи клуба, еще и ссылаются на непродолжительность тех сомнительных связей - "Мексиканец" прожил слишком насыщенную жизнь и в 42 года, окруженный полицией, взорвал гранату в кармане, клуб он спонсировал всего два с половиной года, за то время было добыто два чемпионства.

"Мильонариос" образца 1949 года. Рауль Пини стоит крайний справа, Ди Стефано сидит третий справа

В 40-50-е о таком и речи не было, легендарный колумбийский нарко-трафик появится позже, в то время кокаиновые бароны жили на Кубе, а Колумбия переживали очень сложный и одновременно интересный экономический период - страна пошла на разрыв отношений с СССР и действовала в фарватере США, в частности стала одним из лидеров мирового рынка кофе.

Деньги тогда появились не только у "Мильонариоса". Клубы резко нарастили бюджеты и потребовали профессионализма. Местная федерация с этим не согласилась, из-за чего Альфонсо Сеньор возглавил мятеж команд, они просто создали свою лигу, отправили к черту федерацию и впоследствии ФИФА. Конечно, мировой футбольный гегемон сразу дисквалифицировал колумбийскую лигу, а та начала скупать крутых игроков. Деньги предлагались настолько великие, что футболисты были готовы к дальнейшим санкций против них.

Среди первых крупных приобретений "Мильонариос" был уругвайский хавбек, а затем и защитник Рауль "Качорра" Пини. Сейчас о нем почти не вспоминают, но в свое время это был топовый исполнитель. Если бы не переезд в Колумбии, он бы точно имел место в основе сборной, точнее он как раз и был "титуларом" до конца 1949 года. А вот в следующем последовал за большими деньгами и не стал чемпионом мира.

Но самыми звездами тогдашнего "Мильонариоса" стали трое аргентинцев. Вообще то аргентинцы просто бежали в Колумбию, ведь в их чемпионате начались серьезные проблемы, затем забастовка, а относительно недалеко лились денежные реки. Итак, "Мильонариос" взял из "Ривер Плейт" Нестора Росси и Альфредо Ди Стефано, а из "Уракана" Адольфо Педернеру.

Альфредо Ди Стефано

Благодаря своим выступлениям в "Реале" Ди Стефано всему миру известен как мега-звезда, а вот остальные два за пределами Латинской Америки значительно меньше. Однако на родине их очень часто называют в разных символических сборных страны во все времена. Еще колумбийцы хотели и вратаря Амадео "Тарзана" Кариссо, но тот отказал, пообещав прийти позже. Он сдержал слово, и стал "миллионером" только в 43 года перед завершением карьеры. Вместо него в 1950-м взяли Хулио "Кипер века" Коццу.

Кроме многочисленных побед в национальных соревнованиях "Мильйонариос" запомнился двумя международными выступлениями.

"Bodas de Oro del Real Madrid Club de Fútbol" был выставочным турниром по многим видам спорта. Все это проходило в Мадриде, но публика ждала показательной победы именно в футбольном турнире. В нем в конце марта 1952 года принимали участие кроме хозяев шведский "Норрчепинг" (базовая команда сборной) и "Мильонариос". Календарь, очевидно, расписали под "Реал", и колумбийцы, которые играли свои матчи два дня подряд и почти одинаковым составом, взяли главный приз. Со шведами они разошлись миром 2:2. Зато на следующий день вынесли "Реал" под растерянные взгляды мадридской публики - два матча три гола Ди Стефано.

Но это еще не последний аргумент в пользу дона Альфредо, как будущего футболиста "Реала".

В июле того же года в Венесуэле провели турнир под названием "Маленький кубок мира". Там были "Реал", "Ботафого", "Мильонариос" и местный клуб "Ла Саже". Последний, хоть ничем особенно не известен, но тогда собрал мощный состав легионеров. Играли в два круга все против всех. Первый круг выиграл "Мильонариос", ведь все сыграли вничью свои матчи, а Ди Стефано и компания победили хозяев. В итоге же "Реал" стал победителем соревнований, но "сине-белые" колумбийцы поразили всех, их признали одним из лучших клубов мира.

Подтвердить такой статус в более серьезных соревнованиях возможности не было. И не из-за бана ФИФА, не было еще официальных международных турниров для клубов.

А колумбийский чемпионат пять лет был бриллиантовым раем - деньги просто лились рекой, больше всего в этом купался "Мильонариос". Клуб проводил бесконечные турне ради заработка, так только в 1952-м сыграл 33 товарищеских матча. И все же это период, который называют "Эль Дорадо" закончился, держать такой уровень финансирования колумбийцы уже не могли и пошли мириться с ФИФА. Звезды мгновенно покинули команды, по крайней мере, главные.

"Мильонариос" еще проведет не один интересный трансфер и в его рядах будут играть Драгослав Шекуларац, Делио Гамбоа, Виллингтон Ортис и Вальдеррама. Славные же годы конца сороковых и начала пятидесятых повторить не удастся, потому что миллионы будут больше в названии чем на счетах. Последний национальный титул клуб взял в начале 2018 года. В прерванном из-за пандемии чемпионате 2020 "миллионеры" были 17-ми из 20 команд. Однако по популярности они все равно солидные, хотя с крутого названия клуба сами болельщики время от времени смеются.