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По следам Зеедорфа: Калу забил дебютный гол за Ботафого

Южная Америка
(1 голосов)

Понадобилось лишь два матча

По следам Зеедорфа: Калу забил дебютный гол за Ботафого
Новина українською

35-летний Саломон Калу здорово удивил, когда после ухода из "Герты" отправился не в Азию или МЛС, а в чемпионат Бразилии, подписавшись в "Ботафого".

Пока что ветеран показывает, что списывать его рано - свой дебютный гол по ту сторону Атлантики он забил уже во втором матче, причем сделал это максимально по-эстетски.

В "Ботафого" в прошлом уже феерил игрок из Европы - в 2012-13 годах там заканчивал карьеру Кларенс Зеедорф, и даже был капитаном команды.

Калу в Европе провел сотни матчей за "Челси", "Лилль", "Герту" и "Фейенорд". Также он наиграл 97 поединков (28 голов) за сборную Кот-д’Ивуара, с которой побеждал на КАН.

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В статье: Кларенс Зеедорф Ботафого (Рио-де-Жанейро) Саломон Калу
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