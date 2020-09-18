Либертадорес вернулся. Унижение чемпиона и венесуэльские чуда

Несмотря на то, что в Южной Америке возобновлено не все чемпионаты (Аргентина, Венесуэла и Боливия еще на паузе), возобновлены матчи главного клубного турнира. В 16-и матчах забили 54 гола.

Группа А

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 5:0

"Барселона" (Эквадор) - "Джуниор" (Колумбия) 1:2

В феврале "Индепендиенте" как обладатель Копа Судамерикана дважды играл с победителем Либертадорес "Фламенго" за Южноамериканский Суперкубок и дома едва спасся от поражения (2:2), а в Рио был бит 3:0. Именно такой счет где-то и является реальной разницей в классе между сенсационными эквадорцами и самым популярным клубом Бразилии. Уже летом, когда ушел в родную "Бенфику" Жорже Жесуш, "Фла" выбирал нового тренера. В расширенном списке фигурировал и Мигель Анхель Рамирес, создатель чуда "Инде". Но его серьезно не стремились привлечь – чуть больше года работы главным тренером, никакого яркого бэкграунда. Другое дело – Доменек Торрент, который был помощником самого Гвардиолы. Каталонец, пусть и с проблемами, начал менять "Фламенго" и казалось, что его идеи постепенно приживаются. К тому моменту, как на стадионе "Родриго Пас Дельгадо" в Кито лидер чемпионата Эквадора не разнес бразильского гранда вдребезги – 5:0 с учетом того, что хозяева завершили матч в меньшинстве. 30 сентября ответная игра на "Маракане" должно быть очень интересной.

Группа В

"Боливар" (Боливия) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:2

"Гуарани" (Парагвай) - "Тигре" (Аргентина) 4:1

Домашнее высокогорья не спасло "Боливар", но это и не сильно удивляет. Боливийцы с марта в официальных матчах не участвовали, а "Палмейрас" среди фаворитов турнира. Голы у победителей на счету нашего знакомого Виллиана (экс-"Металлист") и 19-летнего Габриэля Менино. Последний отметился первым официальным голом во взрослой карьере, забил невероятным прямым ударом метров с 30-ти. Сейчас он и форвард сверстник Габриэль Верон стремительно становятся ключевыми футболистами "Вердао".

Группа С

"Коло Коло" (Чили) - "Пеньяроль" (Уругвай) 2:1

"Хорхе Вилстерманн" (Боливия) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 2:3

Усилия парагвайского гранда, который в Сантьяго действовал активнее хозяев, перечеркнул точный удар с 11-метровой отметки 40-летнего капитана Эстебана Эфраин "Танка" Паредеса, который проводит свой 20-й профессиональный сезон.

Достаточно хорошо с час сыграл дома "Хорхе Вилстерманн". Ветеран-бразилец Сержиньо помог ему вести в счете, однако впоследствии подставил команду и нарвался на удаление. Победу же гостям принес гол форварда Валтера, человека, в последний раз успешно проводившего сезон еще в 2015-м года.

Группа D

"Бинасионал" (Перу) - ЛГУ (Эквадор) 0:1

"Сан Пауло" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 2:2

Главное событие тура – матч на "Морумби". У "Сан Пауло" и "Ривер Плейт" не только крутые статусы, но и креативные атакующие тренеры. Поэтому было весело с небольшим преимуществом гостей, которые умудрились дважды срезать мяч в собственные ворота после действий правого латераля бразильца Рейналдо.

В матче представителей Перу и Эквадора стартовые условия были за хозяев – соперники не играли официально с марта. Но разница в классе в пользу ЛГУ была колоссальная

Группа Е

"Интернасионал" (Бразилия) - "Америка" (Колумбия) 4:3

"Универсидад Католика" (Чили) - "Гремио" (Бразилия) 2:0

Самым веселым в третьем туре выдался поединок в Порту-Алегри. "Интер" имел преимущество и проблемы. Дубли в его составе на счету Габриэля Боскильи (экс-"Монако") и Абеля Эрнандеса, уругвайца, что обещал стать звездой еще в "Палермо", а затем путешествовал Англией, Россией и Аравийским полуостровом.

Продолжается кризис "Гремио". Кадровые потери у команды достаточно серьезные, однако матч в Сантьяго был худшим за много лет, фактически бразильцы ничего не создали, а вот пропускать должны были значительно больше, чем в два раза. Защитник Педро Жеромель стал главным паяцем матча, хотя многие партнеры в этом с ним отчаянно спорили. В ближайшие же 15 дней подопечных Ренато Гаушо ждут пять тяжелых матчей, в том числе два горячие дерби с "Интером" в чемпионате и Либертадорес.

Группа F

"Эстудиантес де Мерида" (Венесуэла) - "Алианза" (Перу) 3:2

"Расинг" (Аргентина) - "Насиональ" (Уругвай) 0:1

На венесуэльцев же время без настоящего футбола, кажется, повлиял только положительно. В Мериде хозяева проигрывали 0:2 и все же победили. Решающий гол на 90+7-й минуте с пенальти забил Хосе Алехандро Ривас. "Алианза" же не побеждает в пяти матчах подряд.

"Насиональ" же продолжает демонстрировать идеальный прагматизм – три победы со счетом 1:0

Группа G

"Сантос" (Бразилия) - "Олимпия" (Парагвай) 0:0

"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) - "Делфин" (Эквадор) 3:0

"Сантос" хорошо ожил с приходом тренера Куки, сейчас команда может одолеть любого. Но не всегда. Опытная "Олимпия" потратила много усилий и таки сумела не проиграть в гостях.

Первые очки в домашней игре с аутсайдером взяла "Дефенса и Хустисиа" Эрнана Креспо.

Группа Н

"Индепендиенте Медельин" (Колумбия) - "Каракас" (Венесуэла) 2:3

"Либертад" (Парагвай) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 0:2

Если вас интересует эффективность в футболе, то обращайтесь к венесуэльскому "Каракасу", который в Медельине иногда минут десять просто не мог коснуться мяча, однако победил и еще и забил трижды после четырех ударов!

Дубль Эдуардо Салвии принес победу "Боке", а сам он с четырьмя голами догнал лучшего бомбардира группового этапа экс-дончанина Луиса Адриано.