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Жадсон спустя 15 лет вернулся в Атлетико Паранаэнсе

Южная Америка
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Легенда "Шахтера" будет доигрывать дома

Жадсон спустя 15 лет вернулся в Атлетико Паранаэнсе
Новина українською

37-летний Жадсон вернулся в свой родной клуб "Атлетико Паранаэнсе", который покинул еще в 2005 году.

Бразильский плеймейкер - живая легенда "Шахтера". Он выступал за клуб в 2005-12 годах, забил 60 голов в 258 матчах в оранжево-черной футболке и принес команде победу в финале Кубка УЕФА-2009.

После отъезда из Донецка Жадсон выступал за "Сан-Паулу", "Коринтианс", китайский "Тяньцзинь Тяньхай", а потом снова "Коринтианс", некоторое время даже вызываясь в сборную Бразилии.

С марта этого года ветеран оставался без команды, и некоторые СМИ написали, что он завершил карьеру, однако это оказалось ложной тревогой. "Атлетико Паранаэнсе" после 14 туров идет 12-м в таблице бразильской Серии А, так что Жадсона мы еще увидим на высоком уровне.

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В статье: Жадсон Шахтер (Донецк) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Коринтианс (Сан-Паулу)
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