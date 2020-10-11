Жадсон спустя 15 лет вернулся в Атлетико Паранаэнсе

37-летний Жадсон вернулся в свой родной клуб "Атлетико Паранаэнсе", который покинул еще в 2005 году.

Бразильский плеймейкер - живая легенда "Шахтера". Он выступал за клуб в 2005-12 годах, забил 60 голов в 258 матчах в оранжево-черной футболке и принес команде победу в финале Кубка УЕФА-2009.

После отъезда из Донецка Жадсон выступал за "Сан-Паулу", "Коринтианс", китайский "Тяньцзинь Тяньхай", а потом снова "Коринтианс", некоторое время даже вызываясь в сборную Бразилии.

С марта этого года ветеран оставался без команды, и некоторые СМИ написали, что он завершил карьеру, однако это оказалось ложной тревогой. "Атлетико Паранаэнсе" после 14 туров идет 12-м в таблице бразильской Серии А, так что Жадсона мы еще увидим на высоком уровне.