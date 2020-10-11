Жадсон спустя 15 лет вернулся в Атлетико Паранаэнсе
Легенда "Шахтера" будет доигрывать дома
37-летний Жадсон вернулся в свой родной клуб "Атлетико Паранаэнсе", который покинул еще в 2005 году.
Бразильский плеймейкер - живая легенда "Шахтера". Он выступал за клуб в 2005-12 годах, забил 60 голов в 258 матчах в оранжево-черной футболке и принес команде победу в финале Кубка УЕФА-2009.
После отъезда из Донецка Жадсон выступал за "Сан-Паулу", "Коринтианс", китайский "Тяньцзинь Тяньхай", а потом снова "Коринтианс", некоторое время даже вызываясь в сборную Бразилии.
С марта этого года ветеран оставался без команды, и некоторые СМИ написали, что он завершил карьеру, однако это оказалось ложной тревогой. "Атлетико Паранаэнсе" после 14 туров идет 12-м в таблице бразильской Серии А, так что Жадсона мы еще увидим на высоком уровне.
Bem-vindo de volta a sua casa, Jadson!— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 9, 2020
Leia em https://t.co/UHyi9sYrgC#SempreMaisFuracão pic.twitter.com/7y5crtCl6h
Популярное сейчас
- Шевченко: Теперь самое главное – это восстановиться к матчу с Испанией
- Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру
- Никто не желает на лидерское место, анонс 6-го тура Первой лиги
- Великое трио: Месси и Суарес повторили латиноамериканский рекорд Роналдо
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО