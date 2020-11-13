Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО

Сборная Аргентины возглавила группу в латиноамериканском отборе к ЧМ-2022, но кажется ненадолго, ведь альбиселести всего лишь сыграли вничью с Парагваем.

Гости заставили отыгрываться команду Лионеля Скалони, в составе которой вышли Лаутаро Мартинес из "Интера", Лукас Окампос из "Севильи", Леандро Паредес из ПСЖ и, конечно, Лионель Месси из "Барселоны". На 21-й минуте Анхель Ромеро реализовал пенальти.

Аргентина выровняла положение еще до перерыва - Николас Гонсалес замкнул подачу с углового от Джованни Ло Келсо из "Тоттенхэма", что перед этим вышел на замену. К слову, форвард "Штутгарта" забил в своем третьем матче подряд - до этого он дважды отличился в Бундеслиге.

На 58-й минуте Аргентина второй раз отправила мяч в сетку ворот Парагвая. На этот раз Ло Келсо ассистировал Лионелю Месси, который наконец-то забил с игры, чего с ним в официальных матчах за сборную не случалось от чемпионата мира 2018-го (в неофициальных он забивал Бразилии, но добил мяч в сетку после того, как реализовал 11-метровый). Однако арбитр после подсказки видеоасистента взятие ворот не засчитал - был зафиксирован фол в начальной фазе атаки хозяев еще на их половине поля.

После этого аргентинская команда доминировала, имела моменты, чтобы вырвать победу (Месси со штрафного попал в перекладину), но все напрасно - ничья 1:1. Таким образом у Аргентины после трех матчей семь очков, однако сегодня ее может опередить Бразилия, которая сыграет с Венесуэлой.

Видео обзор матча Аргентина - Парагвай