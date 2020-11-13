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Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО

Южная Америка
(1 голосов)

Аргентинцы теряют первые очки в отборе к ЧМ-2022

Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО
UA-Футбол
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Сборная Аргентины возглавила группу в латиноамериканском отборе к ЧМ-2022, но кажется ненадолго, ведь альбиселести всего лишь сыграли вничью с Парагваем.

Гости заставили отыгрываться команду Лионеля Скалони, в составе которой вышли Лаутаро Мартинес из "Интера", Лукас Окампос из "Севильи", Леандро Паредес из ПСЖ и, конечно, Лионель Месси из "Барселоны". На 21-й минуте Анхель Ромеро реализовал пенальти.

Аргентина выровняла положение еще до перерыва - Николас Гонсалес замкнул подачу с углового от Джованни Ло Келсо из "Тоттенхэма", что перед этим вышел на замену. К слову, форвард "Штутгарта" забил в своем третьем матче подряд - до этого он дважды отличился в Бундеслиге.

На 58-й минуте Аргентина второй раз отправила мяч в сетку ворот Парагвая. На этот раз Ло Келсо ассистировал Лионелю Месси, который наконец-то забил с игры, чего с ним в официальных матчах за сборную не случалось от чемпионата мира 2018-го (в неофициальных он забивал Бразилии, но добил мяч в сетку после того, как реализовал 11-метровый). Однако арбитр после подсказки видеоасистента взятие ворот не засчитал - был зафиксирован фол в начальной фазе атаки хозяев еще на их половине поля.

После этого аргентинская команда доминировала, имела моменты, чтобы вырвать победу (Месси со штрафного попал в перекладину), но все напрасно - ничья 1:1. Таким образом у Аргентины после трех матчей семь очков, однако сегодня ее может опередить Бразилия, которая сыграет с Венесуэлой.

Видео обзор матча Аргентина - Парагвай

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В статье: Лионель Месси
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Комментарии (15)
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simply_the_best (Львов)
13.11.2020 в 09:21
Однозначно надо дать золотой мяч только за очень тяжелый перелёт в Аргентину.
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0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 09:28
Однозначно надо отобрать четыре ЗМ у кр7 за регулярный не перелёт в Аргентину.
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0
-1
prockop4uck (Киев)
13.11.2020 в 09:35
Спасибо за юмор, олень. Тявкай ещё
0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
13.11.2020 в 09:10
Elektrikc (Львів) Что электрик током шибануло?
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+1
0
prockop4uck (Киев)
13.11.2020 в 09:05
Уже давно года не забивал с игры? Нет, ну я понимал что он днище, но не настолько же... Может ему податься в Форт Боярд? Не везет в футболе, может в паре с Паспорту повезет в шоу-бизнесе
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0
-4
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
13.11.2020 в 09:08
Поц, он в последней игре забивал. А ты в шизиловку подайся долбень
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 09:37
В последнее время хейтеры лучшего футболиста мира - Лео Месси придумали для себя тему - критиковать Месси за голы с пенальти. Смотрим статистику по голам с пенальти, которая была размещена в одном из спортивных ресурсов, одной из стран бывшего СССР от 29 июля 2020 года. У Роналду - 114, у Месси - 75 голов с пенальти. Если учесть тот факт, что хейтеры Месси делают из себя честных, объективных и независимых, могу себе только представить, как они опускают Криштиано Роналду за его голы с пенальти.
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0
0
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Elektrikc (Львів)
13.11.2020 в 08:29
З допомогою ВАР потрібно переглянути Золоті м'ячі Мессі.
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+1
-8
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 08:32
Так, згоден. У Мессі в дійсності 8 ЗМ повинно бути!
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+6
-1
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Elektrikc (Львів)
13.11.2020 в 08:37
дивно що йому 6 ЗМ дали, враховуючи його успіхи в збірній.
0
-7
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 08:38
Дивно, що у кр7 5 ЗМ. Насправді він ледь на один награв.
+6
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 08:25
Странно.... А вот в матче Реал - Интер, вот точно также, Реал забил первый гол после фола на сопернике. И там, почему-то, судья кино не смотрел... Тут уж фанаты Реала должны для себя выбрать.. Или их Реал не выиграл у Интера, там всего лишь 2-2, или же они соглашаются с тем, что арбитры отобрали гол у Лео Месси.
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+6
-1
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Elektrikc (Львів)
13.11.2020 в 08:26
до чого тут Реал?
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0
-7
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 08:31
До того, що ситуація один в один! В начальній стадії атаки тих, хто забив гол, був фол. Але в одному випадку арбітр не звертає увагу на фол, а в іншому звертає..Також, Реал тут до того, що Інструкції та правила, якими користуються арбітри, одні і тіж самі, що у Європі, що у іншому кутку Замної Кулі. Але у кінцевому випадку Реал від рішень арбітрів виграє, а команди Мессі програють.
+6
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2020 в 08:53
ЗЕмної Кулі....
+1
0


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