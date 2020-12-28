Страх и ненависть. ТОП-5 лучших противостояний Аргентины

"Нет ни одной страны, в которой существует столько дерби", - несколько горделиво заявляло со своих страниц издание Ole еще в начале нулевых. Это действительно так: только в Большом Байресе (провинция Буэнос-Айрес) существует не менее ста (!!!) клубных противостояний, а их ненависть иногда проистекает из таких хитросплетений, что им позавидовал бы и Джордж Р.Р. Мартин.

В Аргентине наличествует понятие "Синко Грандес" ("Пять великих"), куда входят самые большие клубы страны – это "Бока Хуниорс", "Ривер-Плейт", "Индепендьенте", "Расинг" и "Сан-Лоренсо де Альмагро". Три клуба из "Большой пятерки" представляют город Буэнос-Айрес, а еще два – его пригород. Все матчи между представителями Синко Грандес считаются дерби – естественно, в большей или меньшей степени.

Жестокость – вполне обычное дело для аргентинских футбольных противостояний. Первое убийство (причем, двойное) на почве футбола случилось в стране еще в 1939 году, когда фанаты клубов "Ланус" и "Бока Хуниорс" пошли стенка на стенку, и не выдержавший страшного психологического напряжения полицейский Луис Эстрелья, не прицеливаясь, начал палить в зрителей, нанеся смертельные раны 41-летнему Луису Лопесу и 9-летнему Оскару Мунитоли.

Самые популярные клубы Аргентины:

40,6% всех футбольных болельщиков страны – "Бока Хуниорс"

32,4% - "Ривер Плейт"

5,4% - "Индепендьенте"

4,3% - "Расинг"

3,8% - "Сан-Лоренсо"

Рассмотрение ТОП-5 главных аргентинских противостояний мы начнем с пятой позиции и постепенно доберемся до самого верха.

№5. Разборки на районе

Наименование противостояния: "Класико де Баррио" ("Районное Класико"), "Класико Портеньо" ("Портовое Класико")

Участники: "Уракан" (3 титула) VS "Сан-Лоренсо" (15 титулов, в т.ч. 2 международных)

Бойня шестого ("Эстудиантес") и десятого ("Уракан") места в списке самых популярных футбольных коллективов страны.

Оба клуба изначально базировались в соседних районах Байреса (так в Аргентине называют Буэнос-Айрес), причем стадионы располагались настолько близко, что болельщикам обеих команд приходилось, то и дело, сталкиваться друг с другом, что, честно признаться, никому не приносило особенной радости.

"Эль Паласио", арену "Уракана", и "Эль Газометро", стадион "Сан-Лоренсо", отделяло друг от друга только 500 метров. Среди аргентинских болельщиков исторически принято собираться перед матчем в кафе, а затем всем вместе идти на стадион. Так вот, места собраний фанатов "Уракана" (кафе "Эль Япон") и "Сан-Лоренсо" (заведение "Данте") отделяло друг от друга только два дома.

Словно для того, чтобы придать соперничеству дополнительную подоплеку, оба клуба оказались основаны в 1908-ом году.

В 2014-ом году "Сан-Лоренсо" сенсационно завоевал Кубок Либертадорес, после чего в течение примерно двух недель на группы его поклонников нападали фанаты "Уракана".

Обошлось без последствий – по крайней мере без тех, на которых бы истерично реагировали СМИ.

№4. За пределами столицы

Наименование противостояния: "Класико Платенсе" ("Класико Ла-Платы"), "Класико де ла сиудад де лес диагоналес" ("Класико города диагоналей")

Участники: "Эстудиантес" (11 титулов, в т.ч. 6 международных) VS "Химнасия и Эсгрима" (1 титул)

В розыгрыше Апертуры (тогда чемпионат Аргентины делился на два) 2006-го года "Химнасия" должна была встречаться с "Бока Хуниорс". Перед игрой на тренировочную базу "Волков" (прозвище команды, которая официально именуется "Гимнастика и Фехтование") прибыли мрачные и сильно вытатуированные парни – представители барра брава под названием La Banda de Fierro 22.

Барра брава в Латинской Америке – это аналог европейских фирм, но гораздо более публичный, и максимально связанный с криминалом.

La 22 появилась на свет в 1970-ом году на порядковой 22-й улице Ла-Платы и с тех пор, с помощью кулаков, бицепсов и холодного оружия безостановочно поддерживала любимую "Химнасию". Но теперь банда обратилась к футболистам с необычным требованием: "Вы должны проиграть, и мы даже не будем это обсуждать. Если вы победите "Боку", то чемпионами могут стать эти крысоловы, "Эстудиантес". Мы не можем этого допустить. Мы не можем сами вручить им титул. Вы должны проиграть "Боке" или пеняйте на себя". "Химнасия" проиграла, но "Эстудиантес" все равно стал чемпионом.

Ла-Плата – один из всего лишь шести аргентинских городов (а еще Росарио, Санта-Фе, Кордова, Рафаэла и Сан-Мигель-де-Тукуман), в которых самыми популярными клубами среди местных жителей являются не "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

"Эстудиантес", именуемый врагами (мы уже хорошо знаем, какими именно) "Крысоловами" - по той причине, что организацию основали студенты, заседавшие сначала в подвале, в котором водилось множество крыс, - существенно превосходит "Химнасию" по количеству титулов. Саппортеры "Эстудиантеса" во время Класико Платенсе зачастую приходят с нехитрыми плакатами, на коих изображена только одна цифра – 0. По мнению организаторов акции, именно столько титулов завоевала "Химнасия": Кубок Столетия, выигранный "Волками" в 1994-ом году, они считают слишком минорной цацкой, дабы она сошла за трофей.

№3. На родине Че Гевары и Месси, Менотти и Бьелсы

Наименование противостояния: "Класико Росарино" ("Класико Росарио")

Участники: "Росарио Сентраль" (5 титулов) VS "Ньюэллс Олд Бойз" (6 титулов)

Свои прозвища обе команды получили вследствие одного и того же инцидента, произошедшего в Росарио сто лет назад. Клубы пригласили принять участие в благотворительном матче, все средства от которого пошли бы в фонд по лечению проказы и в колонию прокаженных. "Росарио Сентраль" отказался принимать участие и вошел в историю под узнаваемым никнеймом "Канальяс" ("Негодяи").

НОБ принял предложение, и с тех пор команду называют "Лепросос" ("Прокаженные") или просто "Лепра" ("Проказа").

После оглашения календаря очередного чемпионата Аргентины полиция Росарио сразу помечает сроки проведения Класико Росарино. Это день, когда стражи правопорядка выходят на дежурство практически в полном составе, это дата, когда город погружается в хаос.

Частенько бессильны и многочисленные отряды полиции – слишком велика ненависть, разделяющая "Негодяев" и "Прокаженных". 30 августа 2005-го года толпы фанатов нанесли ранения 24 полицейским, перевернули или забросали камнями 34 патрульные машины. Согласно сухому отчету мэрии, на бульваре Авельянеда передвигались до 10.000 агрессивно настроенных фанатов НОБ – по пути они крушили витрины магазинов и выбивали двери подъездов. В то же время 8.000 поклонников "Сентраль" пошли к Памятнику национального флага. Полиция города разделилась на две равноценных части, каждая из которых вынужденно вступала в бой с футбольными саппортерами и использовала резиновые пули.

В 2013-ом году Класико Росарино проходили при пустых трибунах: болельщики "Проказы", узнав, что бизнесмен Рубен Лаццарини болеет за "Сентраль", забросали его склады коктейлями Молотова.

Защитник Леандро Фернандес, проведший суммарные 7 лет в футболке НОБ, вспоминает: "Однажды мне рассказывали, что Мерсисайдское дерби настолько страшное, что члены одной семьи, болеющие за разные клубы, в этот день даже не разговаривают друг с другом… Ха-ха-ха! Вот такая была у меня реакция! Я родился в Росарио и с детства знал, что тебя могут покалечить, если ты носишь майку не того клуба. Два или три раза мы прорывались на парковку нашего "Эстадио Марсело Бьелса" с помощью спецназа, так как болельщики "Росарио Сентраль" ждали нас у машин. Я собьюсь со счету, вспоминая, сколько раз меня пытались подкараулить у дома, сколько раз атаковали наш клубный автобус, сколько раз мне говорили в ресторане: "Подождите секунду, я болельщик "Сентраль". Сейчас позову к столику парня, поддерживающего "Проказу"… Мерсисайдское дерби? Да вы прикалываетесь!"

Класико Росарино считается самым важным матчем Аргентины за пределами Большого Байреса.

Еще про аргентинский саппорт:

Самый высокий средний возраст болельщиков: "Индепендьенте"

Наиболее молодые болельщики у "Боки" и "Ривера"

Клубы, у которых болельщиков-женщин больше, чем болельщиков-мужчин: "Ривер Плейт", "Ньюэллс Олд Бойз", "Бельграно"

Клуб, у болельщиков которого самый большой средний доход: "Ривер Плейт"

Еще клубы, чьи болельщики имеют высокие доходы: "Индепендьенте", "Сан-Лоренсо"

Клуб, за который болеют беднейшие слои населения: "Бока Хуниорс"

№2. Номер два

Наименование противостояния: "Класико де Авельянеда" ("Класико Авельянеды")

Участники: "Индепендьенте" (31 титул, в т.ч. 17 международных) VS "Расинг" (12 титулов, в т.ч. 3 международных)

Авельянеда – пригород Буэнос-Айреса, и, как ни парадоксально это звучит, самостоятельный населенный пункт, входящий в агломерацию Большой Байрес. В Авельянеде два центра жизни, отделяемых друг от друга совсем небольшим расстоянием – 276 метров.

Речь идет о стадионах "Либертадорес де Америка" ("Индепендьенте") и "Эль Силиндро" ("Расинг").

Отношения между поклонниками двух клубов резко ухудшились 12 января 1915 года, когда "Индепендьенте" выиграл 2:1, но результат матча по странному стечению обстоятельств был отменен, а победителем поединка провозгласили "Расинг", которому этих двух очков хватило в итоге для чемпионства.

Главные банды клубов, La Barra del Rojo ("Индепендьенте") и La Guardia Imperial ("Расинг") ведут между собой бои почти 70 лет: обе баррас появились на свет в пятидесятых годах прошлого века. И если "Индепендьенте" является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Либертадорес, то вот в уличных боях обычно побеждает La Guardia Imperial.

26-го ноября 1961-го года состоялся поединок, который в Аргентине и сейчас приводят в качестве примера того, как легко футбол превращается в побоище. Футболисты двух команд из Авельянеды буквально калечили друг друга на поле, а один раз арбитр был вынужден остановить секундомер на 6 минут – на газоне развязалась драка с помпезной поддержкой скамеек запасных. Игра закончилась со счетом 1:1, причем, судья 8 раз вынимал из нагрудного кармашка красную карточку, по 4 раза демонстрируя ее каждому из неистовствующих лагерей.

№1. Матч, ради которого можно умереть

Наименование противостояния: "Суперкласико"

Участники: "Бока Хуниорс" (50 титулов, в т.ч. 18 международных) VS "Ривер Плейт" (48 титулов, в т.ч. 10 международных)

В 2004-ом году английская The Observer опубликовала список "50 спортивных событий, которые нужно увидеть прежде, чем умереть". Суперкласико заняло в этом списке первое место. Бескомпромиссный поединок между двумя лучшими клубами Аргентины может уступать по качеству футбола многим европейским противостояниям, но этот матч окружает настолько бешеный антураж, настолько паранормальная аура, настолько выхолощенная ненависть, что многие футбольные издания, равно как и отдельные эксперты, признают лучшим дерби мира именно Суперкласико.

Оба клуба были основаны в Ла-Бока, самом бедном и самом криминогенном районе Байреса. Двум медведям стало тесно в одной берлоге, и руководители команд решили, что Боливару не снести двоих. Организовали специальный матч, "Бока" его выиграла и осталась, а "Ривер" переехал в максимально богемные районы Буэнос-Айреса – сначала в Палермо, потом в Нуньес. Болельщиками "Ривер Плейт" становились богатейшие слои населения. Клуб получил прозвище "Миллионеры".

"Бока" же стала символом бедняков, их единственной радостью и отдушиной. Маурисио Макри, бывший президент Аргентины и бывший мэр Буэнос-Айреса, на протяжении 12 лет управлявший "Бокой", часто говорил о том, насколько клубу важна идентичность: "Можем ли мы переехать в более благополучный район? Конечно. Но мы часть Ла-Бока и всегда будем здесь. Можем ли мы поднять цены на билеты? Конечно. Но тогда люди из нашего районе не смогут приходить на наши матчи. Можем ли мы построить новый стадион? Конечно. Но я никогда в своей жизни не дам снести "Бомбонеру". Все это – стороны нашей идентичности, она не может быть нарушена".

"Ла Бомбонера", стадион "Боки" со знаменитой "вибрирующей" трибуной – одно из самых узнаваемых спортивных сооружений мира. Ей ровно 80 лет, и она – святыня района Ла-Бока.

Суперкласико традиционно характеризуется крайней степенью взаимной личной неприязни. Отравления газом, драки болельщиков, жесткие противостояния футболистов, махачи скамеек запасных, атаки саппорта на игроков соперников, нападения на клубные автобусы – все это имело место.

Финал Кубка Либертадорес-2018 стал настоящим адом. После первой игры (2:2 на "Бомбонере") "Бока" на клубном автобусе отправилась на "Монументаль", но по пути ее атаковали фанаты "Ривер Плейт". Агрессоры выбили стекла баса и точными бросками камней травмировали трех футболистов "Боки". В конце концов, игру перенесли в Мадрид, в Испанию – страну, где живет наибольшее количество аргентинцев за пределами самой Аргентины.

Экзальтированное противостояние двух величайших аргентинских клубов – это битва огня и воды, золота и платины, T-800 и T-1000, богатых и бедных, добра и зла.

И если про богатых и бедных понятно сразу (скорее всего, про Т-800 и Т-1000 тоже), то все остальное можно выбрать самому.