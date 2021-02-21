Арбитраж по-мексикански: как судья вынес мяч из пустых ворот
Курьез из-за океана
mexico.as.com
В матче чемпионата Мексики между "Крус Асуль" и "Депортиво Толукой" произошел уникальный случай. Арбитр встречи Оскар Масияс Ромо на 37-й минуте превратился в голкипера гостей, выбив мяч из уже пустых ворот.
На момент эпизода счет в матче был 2:0 в пользу "Крус Асуль". Джонатан Родригес имел все шансы доводить преимущество до 3:0, однако Масияс неизвестно зачем поддержал темп атаки хозяев и оказался на линии удара.
К счастью, на результат игры это не повлияло - "Крус Асуль" таки удержал преимущество и победил андердога со счетом 3:2.
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Просто Квашин (Харьков)
21.02.2021 в 23:23
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