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Арбитраж по-мексикански: как судья вынес мяч из пустых ворот

Южная Америка
(2 голосов)

Курьез из-за океана

Арбитраж по-мексикански: как судья вынес мяч из пустых ворот

mexico.as.com

Новина українською

В матче чемпионата Мексики между "Крус Асуль" и "Депортиво Толукой" произошел уникальный случай. Арбитр встречи Оскар Масияс Ромо на 37-й минуте превратился в голкипера гостей, выбив мяч из уже пустых ворот.

На момент эпизода счет в матче был 2:0 в пользу "Крус Асуль". Джонатан Родригес имел все шансы доводить преимущество до 3:0, однако Масияс неизвестно зачем поддержал темп атаки хозяев и оказался на линии удара.

К счастью, на результат игры это не повлияло - "Крус Асуль" таки удержал преимущество и победил андердога со счетом 3:2.

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В статье: Крус Асуль (Мехико) Депортиво Толука
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
21.02.2021 в 23:23
Похоже на украинских судей помогающих шахтьору... только не ногами, а свистком,красными карточками,пенальти, и манипуляциями временем...
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