Арбитраж по-мексикански: как судья вынес мяч из пустых ворот

В матче чемпионата Мексики между "Крус Асуль" и "Депортиво Толукой" произошел уникальный случай. Арбитр встречи Оскар Масияс Ромо на 37-й минуте превратился в голкипера гостей, выбив мяч из уже пустых ворот.

На момент эпизода счет в матче был 2:0 в пользу "Крус Асуль". Джонатан Родригес имел все шансы доводить преимущество до 3:0, однако Масияс неизвестно зачем поддержал темп атаки хозяев и оказался на линии удара.

К счастью, на результат игры это не повлияло - "Крус Асуль" таки удержал преимущество и победил андердога со счетом 3:2.