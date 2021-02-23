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Невероятный Роналдиньо. Проспал начало финала, но вышел и забил 5 голов

Южная Америка
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И ничего, что с перепоя

Невероятный Роналдиньо. Проспал начало финала, но вышел и забил 5 голов

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В 2017 году Роналдиньо стал звездой турнира по футзалу, который проходил в Индии. Легендарный бразилец получил хорошую прибыль за то, что показал всю свою магию на футзальной площадке. Однако все закончилось очень необычной историей, характерной для этого игрока.

Сэм Маттерфас, организатор соревнований, отметил в беседе с Marca, что накануне финала Роналдиньо пошел на вечеринку и опоздал на игру.

Команда соперников, а капитаном там был Мичел Сальгадо, уже была готова выходить на игру. Но Роналдиньо исчез, его нигде не было! Обыскали раздевалку, другие помещения, а его нигде нет!

Кто-то нашел его на стоянке, он спал в машине. Постучали в окно, разбудили его. И он тут же пошел играть. Только спал - а здесь уже одетый, вышел на площадку, забил пять голов и ушел. Невероятно!

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В статье: Роналдиньо Мичел Сальгадо
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