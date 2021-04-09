  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Жители Рио-де-Жанейро против: стадион Маракана не переименуют в честь Пеле?
В тренде

Жители Рио-де-Жанейро против: стадион Маракана не переименуют в честь Пеле?

Южная Америка
(1 голосов)

В чем дело?

Жители Рио-де-Жанейро против: стадион Маракана не переименуют в честь Пеле?

Arquivo Agência / O Globo

Новина українською

Власти штата Рио-де-Жанейро передумали переименовывать легендарный стадион "Маракана" в честь Пеле. Причина: массовое недовольство местных жителей, как сообщает ESPN.

Напомним, в прошлом месяце чиновники подготовили законопроект о переименовании арены в честь трехкратного чемпиона мира – "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле". Тем не менее, на днях губернатор штата наложил вето из-за недовольства жителей. Люди отмечают, что Пеле никогда не жил в Рио-де-Жанейро.

Он играл на "Маракане" за сборную Бразилии, на этой арене он легенда забила свой 1000-й гол за "Сантос".

Читайте такжеИ король в названии: легендарному стадиону Маракана в Рио-де Жанейро могут присвоить имя Пеле

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пеле Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана" Маракана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
09.04.2021 в 13:29
Им.Бандеры или Шухевича надо, Пеле каким боком.
Ответить
0
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
09.04.2021 в 14:09
до чого тут Герої України до Бразилії? Чи то така свино-собача москвинська ментальність нав'язувати чужим свої порядки?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 14:25
Ось такі коментарі показують розумна людина чи дурень.
Ответить
0
0
dazo50
09.04.2021 в 12:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...