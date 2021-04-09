Жители Рио-де-Жанейро против: стадион Маракана не переименуют в честь Пеле?

Власти штата Рио-де-Жанейро передумали переименовывать легендарный стадион "Маракана" в честь Пеле. Причина: массовое недовольство местных жителей, как сообщает ESPN.

Напомним, в прошлом месяце чиновники подготовили законопроект о переименовании арены в честь трехкратного чемпиона мира – "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле". Тем не менее, на днях губернатор штата наложил вето из-за недовольства жителей. Люди отмечают, что Пеле никогда не жил в Рио-де-Жанейро.

Он играл на "Маракане" за сборную Бразилии, на этой арене он легенда забила свой 1000-й гол за "Сантос".