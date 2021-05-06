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Источник: Динамо заинтересовалось 25-летним бразильским форвардом

Южная Америка
(2 голосов)

Игрок может сыграть как в центре нападения, так и на флангах полузащиты

Источник: Динамо заинтересовалось 25-летним бразильским форвардом

Фото: José Tramontin/athletico.com.br

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" Ренату Кайзеру. Об этом сообщает Calciomercato.it.

После того как команда Мирчи Луческу в нынешнем сезоне смогла прервать чемпионскую гегемонию "Шахтера" в Премьер-лиге, руководство клуба вместе с румынским наставником активно планирует трансферную кампанию.

По информации источника, 25-летний бразилец является одним из тех игроков, за которыми следят киевляне. Также отмечается, что в услугах Кайзера заинтересованы и турецкие клубы. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,3 миллиона евро. Футболист может сыграть как в центре нападения, так и на флангах полузащиты.

В составе "Атлетико Паранаэнсе" Кайзер во всех турнирах провел 32 матча и забил 9 голов.

Свою профессиональную карьеру Кайзер начинал в "Васку да Гама", после чего играл за "Оэсте", "Португезу", "Вилла Нову", "Ферровиарию", "Тупи", "Крузейро", "Атлетико Гойянэнсе" (дважды), "Понте Прету", "Шапикоэнсе".

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Ренато Кайзер
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Источник:
Сalciomercato.it

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Комментарии (1)
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Smersh (Днепродзержинск)
06.05.2021 в 11:30
Прочитать два предложения и спросить, а зачем такой нападающий?) "Портал Transfermarkt оцінює форварда в 1,3 мільйона євро. Футболіст може зіграти як в центрі нападу, так і на флангах півзахисту.У складі "Атлетіко Паранаенсе" Кайзер у всіх турнірах провів 32 матчі та забив 9 голів."
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