  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Забитый на 87 минуте гол футболист отпраздновал в помойке
В тренде

Забитый на 87 минуте гол футболист отпраздновал в помойке

Южная Америка
(1 голосов)

Случай из чемпионата Чили

Забитый на 87 минуте гол футболист отпраздновал в помойке

Фото: eurosport/автор невідомий

Новина українською

Футболист чилийского клуба "Депортес Магальянес" Мигель Орельяна забавно отпраздновал гол. Его он забил в конце матча с "Артуро Фернандес Виаль" (2:1).

Орельяна забил победный гол на 87-й минуте встречи и побежал к арке рядом с полем. Там стоял мусорный бак. Мигель с разгона запрыгнул туда с головой. К Орельяне подбежал один из сотрудников "Депортес Магальянес" и в шутку несколько секунд придержал Мигеля, чтобы тот сразу не вылез из урны.

Читайте такжеКоротко про Хоао Родрігеса

После 10 туров чилийской Примеры Б "Депортес Магальянес" занимает 10 место в чемпионате. "Артуро Фернандес Виаль" пока провел в турнире лишь 2 игры и занимает предпоследнюю строчку в таблице.

"Депортес Магальянес" - четырехкратный чемпион Чили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Чили Депортес Магальянес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
22.07.2021 в 20:58
ахахаа
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...