Забитый на 87 минуте гол футболист отпраздновал в помойке

Футболист чилийского клуба "Депортес Магальянес" Мигель Орельяна забавно отпраздновал гол. Его он забил в конце матча с "Артуро Фернандес Виаль" (2:1).

Орельяна забил победный гол на 87-й минуте встречи и побежал к арке рядом с полем. Там стоял мусорный бак. Мигель с разгона запрыгнул туда с головой. К Орельяне подбежал один из сотрудников "Депортес Магальянес" и в шутку несколько секунд придержал Мигеля, чтобы тот сразу не вылез из урны.

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После 10 туров чилийской Примеры Б "Депортес Магальянес" занимает 10 место в чемпионате. "Артуро Фернандес Виаль" пока провел в турнире лишь 2 игры и занимает предпоследнюю строчку в таблице.

"Депортес Магальянес" - четырехкратный чемпион Чили.