Либертадорес. Ритуальное избиение Боки и "олимпийское" несчастье Тайсона

В главном клубном турнире Южной Америки определены семь из восьми четвертьфиналистов. Бразилия доминирует, а вот Аргентина понесла значительные потери.

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 0:0, серия пенальти 3:1. Первый матч - 0:0

Это противостояние сразу определили как главное в 1/8-й. По уровню игроков и финансовым возможностям эти клубы в топ-5 турнира. Однако за два матча они не забили ни одного гола. Здесь скорее следует говорить о высоком качестве противодействия, а не о слабости атаки. В матче на "Минейрао" гол все-таки случился, но его отменили после просмотра видеоповторов. Момент стал ключевым скандалом игры. Сначала уругвайский рефери Остохич смотрел, не подтолкнули ли вратаря Эверсона, после чего мяч был направлен в ворота, оказалось, что нарушения не было. Затем он посмотрел офсайдный повтор и там увидел, что Диего "Пулпо" Гонсалес таки был на полшага ближе к воротам соперника, чем полевые игроки "Атлетико". То есть сам офсайд был, но сложилось четкое впечатление, что арбитр искал любую возможности гол отменить. Согласно правилам использования видеоповторов, рефери должен четко сформулировать свои сомнения относительно эпизода, а не менять основания для просмотра. Этот момент вызвал потасовку между игроками команд, после матча аргентинцы попытались ворваться в судейскую комнату. Получив отпор, в том числе и слезоточивым газом, они штурмовали раздевалку соперника, в ход пошли металлические элементы ограждения и огнетушитель. Из-за этого команда сначала отправилась в полицейский участок, где игроки вынуждены были давать показания и только потом поехали в аэропорт.

Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где героем стал вратарь Эверсон. Он каждый раз перед ударом проводил свой ритуал – целовал линию ворот, ставил за ней свой амулет (обычная белая верхушка с крестиком) и затем начинал психологическую атаку на соперника – без устали говорить что-то, прыгал по всей линии ворот и максимально привлекал к себе внимание. Такие манипуляции дали эффект, соперники не забили трижды, и лишь однажды Эверсон совершил действительно классный сейв, дважды же футболисты промахивались из-за его "представления". Хозяева же били четко, и вратарь аргентинцев Росси шансов не имел, но дважды "Боке" повезло – Халк пробил сильно и довольно высоко, но попал в штангу, а вот Иорану не повезло, нога поехала на скользком газоне и удар как таковой не вышел. Решающий пенальти забил тот самый Эверсон, он пробил почти "с носка", то есть очень сильно и поэтому Росси не успел среагировать, несмотря на то, что траектория полета мяча не была сложной.

О справедливости / несправедливости прохода "Атлетико Минейро" можно много говорить, но именно в этом матче команда сыграла точно не хуже соперника, и одним из ключевых футболистов был экс-динамовец Че Че.

"Расинг" (Аргентина) - "Сан Пауло" (Бразилия) 1:3 (0:1). Первый матч - 1:1

Ряд неудачных результатов серьезно заставила задуматься над возможностью потери работы Эрнана Креспо, в последнее время команда начала выходить из кризиса, но поражение в чемпионате от "Форталезы" вновь ударило по позициям аргентинца. Однако в противостоянии с "Расингом" Креспо был решительным – построение 3-1-4-2 было ориентировано только на атаку. Соперник же дал достаточно пространства, чем мгновенно воспользовались двое быстрых форвардов Ригони и Маркиньос. Последнему всего 18 лет, это был для него первый матч в основе "Сан Пауло" и четвертый во взрослом футболе. Несмотря на все это, Маркиньос сам забил и организовал еще два гола (в первом случае это был не пас, а удар в штангу, после которого добил Ригони).

Бывший игрок "Динамо" Витор Буэно, который забил в первой игре, на этот раз остался в резерве.

"Барселона" (Эквадор) - "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 3:1 (1:0). Первый матч - 0:1

Вот в этой паре было очень жарко. Эквадорский клуб взял инициативу в свои руки, в том числе используя фактор высокогорья. Они быстро забили, но так же быстро пропустили на старте второго тайма. Благодаря пенальти хозяева вновь повели в счете, а вот ошибка защитника Томаса Гидары дала возможность забить решающий гол Джонатану Перлази. До финального свистка еще оставалось минут пятнадцать, и сил у гостей уже не было.

"Палмейрас" (Бразилия) - "Универсидад Католика" (Чили) 1:0 (1:0). Первый матч - 2:0

Уверенная победа в первой игре должна была гарантировать бразильскому гранду и действующему обладателю трофея спокойную жизнь. Случилось несколько иначе. Матч получился довольно злым, интенсивным и насыщенным кучей мелких стычек. Лидер чемпионата Бразилии победил заслуженно, а вот отдохнуть ему не удалось, в этом месяце "Вердао" повел уже семь игр.

"Фламенго" (Бразилия) - "Дефенса и Хустисия" (Аргентина) 4:1 (1:1). Первый матч - 1:0

Ранато Гаушо, феноменальный персонаж в современном футболе, легко провел "Фла" сквозь испытания 1/8-й. Первый матч против "Дефенса" был его дебютом в качестве главного тренера популярного клуба Бразилии. Как игрок Ренато четыре раза приходил в "Менгао", а вот как тренер сделал это впервые. Пока команда только выиграет под его руководством.

Проблемы в этой игре хозяева нажили себе сами после того, как соперник сравнял счет после ляпа голкипера Диего Алвеса (экс-"Валенсия"). Все на свои места расставил красивый гол Де Арраскаеты, после чего аргентинцев просто методично добивали. Отмечу, что капитан "Дефенсы" вратарь Эзекиль Унсаин в этот раз точно не соответствовал своему прозвищу "Стена". Разве что это была старая стена, разрушенное временем строение.

"Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0:2 (0:1). Первый матч - 1:1

Наконец "Ривер" вышел из полосы неудач. Команда с поражения стартовала в национальном чемпионате, который возобновился после почти полуторагодовалого перерыва. Гальярдо в этот раз решил играть классику 4-4-2, и это дало результат. Оба гола забил Брайан "Птица" Ромеро, экс-игрок "Дефенс и Хустисии" и бывшая звезда нападения "Аргентинос".

"Интернасионал" (Бразилия) - "Олимпия" (Парагвай) 0:0, серия пенальти 4:5. Первый матч - 0:0

Если в первом матче этой пары парагвайцы имели небольшое преимущество, то в Порту-Алегри все было однозначно – "Интер" доминировал. В середине первого тайма забил Тайсон, однако гол не засчитали из-за офсайда после просмотра видеоповторов. Поэтому до сих пор не суждено случиться первому голу Тайсона после возвращения на родину. Он еще однажды попал в штангу. На удивление, голкипер "Олмипии" не был героем матча, бразильцы сами с крутых позиций били мимо ворот. Еще во время игры капитан Эденилсон не реализовал пенальти, что следует считать справедливостью, ведь его назначили из-за очевидной симуляции. В послематчевой же серии промах Тьяго Гальярдо стал роковым.

Ответный матч в паре "Флуминенсе" (Бразилия) - "Серро Портеньо" (Парагвай) пройдет 4-го августа. Там бразильцы явные фавориты, потому что выиграли на выезде 2:0.

1/4-я финала Либертадорес: