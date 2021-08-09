Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию

В ночь на понедельник, 9 августа, в 15-м туре чемпионата Бразилии состоялся матч между "Фламенго" и "Интернасьоналом". Гости добыли более чем убедительную победу - 0:4. Героем встречи стал Юри Альберто, который оформил хет-трик. Но свою порцию оваций заслужил и бывший лидер "Шахтера" Тайсон. На 55-й минуте он подхватил мяч у своей штрафной, промчался фактически через все поле, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Таким образом, Тайсон забил свой первый гол после возвращения в Бразилию из чемпионата Украины. Интересно, что свой последний гол за "Интернасьонал" до переезда в Харьков Тайсон также забил "Фламенго", случилось это в июле 2010 года.

Добавим, что сейчас "Интернасьонал" плетется на 11-м месте, отставая от лидера на 16 очков. "Фламенго" идет пятым.