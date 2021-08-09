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Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию

Южная Америка
Обновлено
(4 голосов)

Есть еще порох в пороховницах

Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на понедельник, 9 августа, в 15-м туре чемпионата Бразилии состоялся матч между "Фламенго" и "Интернасьоналом". Гости добыли более чем убедительную победу - 0:4. Героем встречи стал Юри Альберто, который оформил хет-трик. Но свою порцию оваций заслужил и бывший лидер "Шахтера" Тайсон. На 55-й минуте он подхватил мяч у своей штрафной, промчался фактически через все поле, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Таким образом, Тайсон забил свой первый гол после возвращения в Бразилию из чемпионата Украины. Интересно, что свой последний гол за "Интернасьонал" до переезда в Харьков Тайсон также забил "Фламенго", случилось это в июле 2010 года.

Добавим, что сейчас "Интернасьонал" плетется на 11-м месте, отставая от лидера на 16 очков. "Фламенго" идет пятым.

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В статье: Тайсон Фламенго (Рио-де-Жанейро) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (5)
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hapos25
09.08.2021 в 12:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
09.08.2021 в 10:57
И пустые трибуны...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 10:38
Воротар у Фламенго кумедний. Взагалі не читає гру.
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0
-1
chakvoron (Хоростків)
09.08.2021 в 10:34
За Шахтар вже так не бігав)
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2021 в 11:48
мёрз
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+1
-1


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