  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Дани Алвес решил остаться без клуба до конца года
В тренде

Дани Алвес решил остаться без клуба до конца года

Южная Америка
(1 голосов)

Пока он не готов переходить в новую команду

Дани Алвес решил остаться без клуба до конца года

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и "Севильи" Дани Алвес решил до конца года остаться без клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Алвес находится в статусе свободного агента. Он отказал четырем клубам, которые предлагали ему подписать контракт. Напомним, что по данным Николо Скиры "Фламенго" был заинтересован заключить соглашение с Дани до конца 2022-го года.

Последним клубом игрока был "Сан-Паулу", за который он выступал с августа 2019-го года. Недавно стороны расторгли контракт из-за финансовых проблем "трехцветных".

Отметим, что аналитический портал Transfermakt оценивает 38-летнего игрока в 2 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дани Алвес Фламенго (Рио-де-Жанейро) Сан-Паулу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
betiogah
25.09.2021 в 11:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.09.2021 в 10:32
Назад або в Барселону або в ПСЖ. Там і там збирають клуб по інтересам із вільних агентів)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...