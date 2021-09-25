Дани Алвес решил остаться без клуба до конца года

Бывший игрок "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и "Севильи" Дани Алвес решил до конца года остаться без клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Алвес находится в статусе свободного агента. Он отказал четырем клубам, которые предлагали ему подписать контракт. Напомним, что по данным Николо Скиры "Фламенго" был заинтересован заключить соглашение с Дани до конца 2022-го года.

Последним клубом игрока был "Сан-Паулу", за который он выступал с августа 2019-го года. Недавно стороны расторгли контракт из-за финансовых проблем "трехцветных".

Отметим, что аналитический портал Transfermakt оценивает 38-летнего игрока в 2 млн евро.