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Шахтер и Реал проявляют интерес к 17-летнему форварду Ботафого

Южная Америка
(1 голосов)

Речь идет о Матеусе Насименто

Шахтер и Реал проявляют интерес к 17-летнему форварду Ботафого

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Издание Defensa Central сообщает, что донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере юного форварда "Ботафого" Матеуса Насименто.

Немецкий портал Transfermark оценивает 17-летнего нападающего в 5 миллионов евро. Бразилец также попал в на радары мадридского "Реала".

На родине Матеуса прозварли "маленьким Кавани" за похожий игровой стиль.

В текущем сезоне Матеус принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Матеус Лейте Насименто
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Источник:
Defensa Central

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