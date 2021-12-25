Шахтер и Реал проявляют интерес к 17-летнему форварду Ботафого

Издание Defensa Central сообщает, что донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере юного форварда "Ботафого" Матеуса Насименто.

Немецкий портал Transfermark оценивает 17-летнего нападающего в 5 миллионов евро. Бразилец также попал в на радары мадридского "Реала".

На родине Матеуса прозварли "маленьким Кавани" за похожий игровой стиль.

В текущем сезоне Матеус принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.