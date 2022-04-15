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Легендарный бразилец Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Южная Америка
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Экс-футболист приобрел 90% акций

Легендарный бразилец Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо официально стал владельцем "Крузейро", в котором начинал свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

45-летний экс-футболист приобрел 90% акций клуба еще в декабре, просто сообщили об этом только сейчас. Сделка обошлась Роналдо в сумму около 70 миллионов долларов. Помимо "Крузейро", он с 2018 года также владеет испанским клубом "Реал Вальядолид".

Бразилец выступал за "Крузейро" в начале своей карьеры игрока - с 1993 по 1994 год. В прошлом сезоне бразильский клуб финишировал 14-м во втором дивизионе чемпионата страны.

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В статье: Роналдо Крузейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
cruzeiro.com

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