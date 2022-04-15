Легендарный бразилец Роналдо официально стал владельцем Крузейро

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо официально стал владельцем "Крузейро", в котором начинал свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

45-летний экс-футболист приобрел 90% акций клуба еще в декабре, просто сообщили об этом только сейчас. Сделка обошлась Роналдо в сумму около 70 миллионов долларов. Помимо "Крузейро", он с 2018 года также владеет испанским клубом "Реал Вальядолид".

Бразилец выступал за "Крузейро" в начале своей карьеры игрока - с 1993 по 1994 год. В прошлом сезоне бразильский клуб финишировал 14-м во втором дивизионе чемпионата страны.