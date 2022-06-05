Лионель Месси сделал пента-трик в ворота Эстонии

Сборная Аргентины обыграла сборную Эстонии в товарищеском матче со счетом 5:0. Все пять голов в игре забил форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Для него это лишь второй пента-трик в профессиональной карьере.

Впервые Месси забил пять голов в одном матче в 2012 году в матче Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера". Так игра завершилась разгромной победой "Барселоны" со счетом 7:1. Пента-триков за сборную Лионель раньше не делал.

Всего за Аргентину Месси забил 86 голов – это четвертый результат в истории мирового футбола. Больше только у Криштиану Роналду – 117 голов за Португалию, у Али Даэи – 109 за Иран и у Мохтара Дахари – 89 за Малайзию.