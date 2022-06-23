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Проводит в среднем 32 минут за игру. Легенда Шахтера может сменить Бразилию на ОАЭ

Южная Америка
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Проводит в среднем 32 минут за игру. Легенда Шахтера может сменить Бразилию на ОАЭ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер Марлос, который зимой сменил "Шахтер" на "Атлетико Паранаэнсе", летом может оказаться в новой команде.

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По данным Globo, на легенду "горняков" ныне претендуют два клуба из ОАЭ. Его контракт истекает зимой 2022-го, а потому "Паранаэнсе", вероятнее всего, даст добро на переход.

Марлос из-за травм проводит мало времени на футбольном поле. В среднем он проводит 32 минут за один поединок, ни разу при этом не выйдя в старте. В последний раз он выходил на поле в игре против "Каракаса" 27-го мая.

Всего за "Атлетико Паранаэнсе" Марлос отыграл 12 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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В статье: Марлос Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Globo

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