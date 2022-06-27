Суарес не спешит переходить в Ривер Плейт

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Луис Суарес пока не принял решение на счет перехода в "Ривер Плейт".

По информации источника, 35-летний аргентинец не спешит возвращаться на родину и ждет других предложений.

В частности, напомним, ранее каталонская "Барселона" сделала "зубастику" предложение вернуться, однако Луис должен подождать до августа, так что его потенциальный переход в состояние "блауграны" будет зависеть от обстоятельств траснфера Роберта Левандовского.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Суарес провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.