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Суарес не спешит переходить в Ривер Плейт

Южная Америка
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Ожидает окончания саги Барсы с Левандовским

Суарес не спешит переходить в Ривер Плейт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Луис Суарес пока не принял решение на счет перехода в "Ривер Плейт".

По информации источника, 35-летний аргентинец не спешит возвращаться на родину и ждет других предложений.

В частности, напомним, ранее каталонская "Барселона" сделала "зубастику" предложение вернуться, однако Луис должен подождать до августа, так что его потенциальный переход в состояние "блауграны" будет зависеть от обстоятельств траснфера Роберта Левандовского.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Суарес провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

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В статье: Луис Суарес Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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