Лучший тренер чемпионата Мексики. Сборная Перу объявила о назначении нового тренера

Руководители сборной Перу определились с новым тренером национальной команды. Теперь с главным коллективом страны будет работать Хуан Рейносо.

Какие-либо детали контракта не разглашаются. Известно только, что задача у тренера – выход на Чемпионат мира 2026 года.

52-летний Хуан Рейносо почти всю свою карьеру игрока и тренера провел на родине в Перу и в Мексике. Единственный раз он выбирался за океан в испанский клуб "Сабадель", где провел всего 14 матчей. В качестве тренера Рейносо дважды выигрывал чемпионат Перу и однажды приходил к финишу первым в чемпионате Мексики. За последнее достижение он был награжден званием лучшего тренера мексиканской лиги 2021.

Напомним, что на Копа Америка 2021 перуанцы под руководством Рикардо Гареки стали четвертыми. Однако в плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022 "инки" уступили Австралии 0:1.