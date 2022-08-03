Лучший тренер чемпионата Мексики. Сборная Перу объявила о назначении нового тренера
Задача – выход на ЧМ-2026
Фото: twitter.com/CruzAzul / Автор невідомий
Руководители сборной Перу определились с новым тренером национальной команды. Теперь с главным коллективом страны будет работать Хуан Рейносо.
Какие-либо детали контракта не разглашаются. Известно только, что задача у тренера – выход на Чемпионат мира 2026 года.
52-летний Хуан Рейносо почти всю свою карьеру игрока и тренера провел на родине в Перу и в Мексике. Единственный раз он выбирался за океан в испанский клуб "Сабадель", где провел всего 14 матчей. В качестве тренера Рейносо дважды выигрывал чемпионат Перу и однажды приходил к финишу первым в чемпионате Мексики. За последнее достижение он был награжден званием лучшего тренера мексиканской лиги 2021.
Напомним, что на Копа Америка 2021 перуанцы под руководством Рикардо Гареки стали четвертыми. Однако в плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022 "инки" уступили Австралии 0:1.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Динамо против Штурма и запасной вариант в виде первой корзины Лиги Европы
- Как нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии
- Коваленко возвращается, Динамо торгует новичка, очередная беда Супряги. Главные новости за 2 августа
- В Аргентине футболист трусливо и подло напал со спины на девушку-арбитра
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО