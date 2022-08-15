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Де Пена снова забивает в Бразилии - рядом с ним играли другие экс-представители УПЛ

Южная Америка
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Как много знакомых фамилий

Де Пена снова забивает в Бразилии - рядом с ним играли другие экс-представители УПЛ

Фото: Sport Club Internacional

UA-Футбол
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В матче 22-го тура бразильского чемпионата "Интернасьонал" неожиданно легко разобрался со "Флуминенсе" - 3:0.

Один из голов встречи забил экс-футболист "Динамо" Карлос де Пена. Вингер классно сыграл на подборе возле штрафной соперника, а после мощно пробил левой, установив итоговый счет игры.

Из экс-представителей УПЛ на поле были и другие исполнители. Всю игру отыграл бразилец Витао, контракт которого до сих пор принадлежит "Шахтеру". На замену вышел Алан Патрик, а Тайсон всю игру просидел в запасе.

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"Интернасьонал" идет шестым в местной Серии А.

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В статье: Интернасьонал Карлос де Пена
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