Де Пена снова забивает в Бразилии - рядом с ним играли другие экс-представители УПЛ
Как много знакомых фамилий
Фото: Sport Club Internacional
В матче 22-го тура бразильского чемпионата "Интернасьонал" неожиданно легко разобрался со "Флуминенсе" - 3:0.
Один из голов встречи забил экс-футболист "Динамо" Карлос де Пена. Вингер классно сыграл на подборе возле штрафной соперника, а после мощно пробил левой, установив итоговый счет игры.
Из экс-представителей УПЛ на поле были и другие исполнители. Всю игру отыграл бразилец Витао, контракт которого до сих пор принадлежит "Шахтеру". На замену вышел Алан Патрик, а Тайсон всю игру просидел в запасе.
"Интернасьонал" идет шестым в местной Серии А.
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