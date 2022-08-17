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17 лет назад Месси дебютировал за сборную Аргентины - он был удален через две минуты

Южная Америка
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Начал ужасно - продолжил как король

17 лет назад Месси дебютировал за сборную Аргентины - он был удален через две минуты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

17-го августа 2005-го года случилось по-настоящему историческое событие. Свой дебют в составе сборной Аргентины совершил один из лучших футболистов в истории Лео Месси.

Наставник Хосе Пекерман вызвал 18-летнего Лео на контрольный матч против сборной Венгрии. Месси появился на поле на 64-й минуте, однако уже менее через 120 секунд был удален за отмашку по лицу соперника.

Однако такой смазанный дебют не помешал Лео стать легендой сборной. На его счет 162 сыгранных матчей за главную команду и статус лучшего бомбардира в истории - 62 гола. В 2021-м году Месси завоевал первый трофей с Аргентиной, выиграв кубок Америки.

Еще один интересный факт - в дебютной игре с Лео на поле играл нынешний главный тренер сборной Лионель Скалони.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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