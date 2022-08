17 лет назад Месси дебютировал за сборную Аргентины - он был удален через две минуты

17-го августа 2005-го года случилось по-настоящему историческое событие. Свой дебют в составе сборной Аргентины совершил один из лучших футболистов в истории Лео Месси.

Наставник Хосе Пекерман вызвал 18-летнего Лео на контрольный матч против сборной Венгрии. Месси появился на поле на 64-й минуте, однако уже менее через 120 секунд был удален за отмашку по лицу соперника.

17 years ago, Leo Messi has made his debut in Argentina ???????? pic.twitter.com/hkR3SrrhI4

Однако такой смазанный дебют не помешал Лео стать легендой сборной. На его счет 162 сыгранных матчей за главную команду и статус лучшего бомбардира в истории - 62 гола. В 2021-м году Месси завоевал первый трофей с Аргентиной, выиграв кубок Америки.

Lionel Messi made his Argentina debut on this day in 2005 ???? pic.twitter.com/q0hLMcqaDa