17 лет назад Месси дебютировал за сборную Аргентины - он был удален через две минуты
Начал ужасно - продолжил как король
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
17-го августа 2005-го года случилось по-настоящему историческое событие. Свой дебют в составе сборной Аргентины совершил один из лучших футболистов в истории Лео Месси.
Наставник Хосе Пекерман вызвал 18-летнего Лео на контрольный матч против сборной Венгрии. Месси появился на поле на 64-й минуте, однако уже менее через 120 секунд был удален за отмашку по лицу соперника.
17 years ago, Leo Messi has made his debut in Argentina ????????— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) August 17, 2022
pic.twitter.com/hkR3SrrhI4
Однако такой смазанный дебют не помешал Лео стать легендой сборной. На его счет 162 сыгранных матчей за главную команду и статус лучшего бомбардира в истории - 62 гола. В 2021-м году Месси завоевал первый трофей с Аргентиной, выиграв кубок Америки.
Lionel Messi made his Argentina debut on this day in 2005 ???? pic.twitter.com/q0hLMcqaDa— GOAL (@goal) August 17, 2022
Еще один интересный факт - в дебютной игре с Лео на поле играл нынешний главный тренер сборной Лионель Скалони.
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