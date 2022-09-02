Копа Судомерикана. Возле титула и возле вылета

Бразильский чемпионат доказывает свое доминирование в Южной Америке. Главным претендентом на победу во втором по значению клубном турнире является аутсайдер Бразилейрао.

Полуфинал

Гояния. Стадион "Серра Доурада"

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

"Атлетико Гояненсе" (Бразилия) - "Сан Пауло" (Бразилия) 3:1 (1:1)

Голы: Жоржиньо (11), Шайлон (56), Лео Перейра (78) – Лусиано (23)

"Атлетико Гояненсе": Ренан Сантос – Дуду (Айнер, 46), Вандерсон, Клаус, Джефферсон (Артур, 66) – Габриэль Баральяс (Шайлон, 46), Эдсон Фернандо (Ралдней, 85) – Марлон Фрейтас, Жожи Лео Перейра, 72) – Диего Чурин

Тренер: Эдуардо Баптиста

"Сан Пауло": Жандрей – Игор Винисиус, Диего Коста, Феррареси (Патрик, 45), Лео, Рейналдо (Веллингтон Дамассена, 45) – Пабло Майя (Невес, 60) – Родриго Нестор (Аллисон, 79), Игор Гомес – Кажери, Лусиано (Маркос Гильерме, 70)

Тренер: Рожерио Сени

Предупреждения: Вандерсон, Дуду, Эдсон Фернандо, Шайлон – Игорь Винисиус, Игор Гомес, Невес

Удаление: Игор Гомес

Важно отметить, что "Гояненсе" накануне уволил тренера Жоржиньо, того самого, что был чемпионом мира 1994-м года. Причина того поражения в дерби против "Гояненсе" и общее неутешительное 19-е (предпоследнее) место в Бразилейрао 2022. А еще совсем недавно команда вылетела на стадии 1/4-й финала кубка Бразилии от "Коринтианса" - после домашних 2:0 сгорела на выезде 4. Тем не менее, стоит отметить, что успехи в кубковых соревнованиях произошли именно с Жоржинью. Его "Гояненсе" умел и вести силовую борьбу и, немного контролируя мяч, очень эффективно передавать его.

Рожерио Сени имеет более прочные позиции в родном "Сан Пауло", чем были у Жоржинью. Здесь и его гигантский игровой авторитет, и выход в полуфинал Кубка Бразилии. Однако гранд тоже не может удовлетвориться 13-м местом в чемпионате и тремя поражениями подряд во всех официальных матчах. Поэтому тень увольнения мягко и постепенно ложится на легендарного вратаря.

В этом поединке победа заслуженно досталась хозяевам. Они забили первыми и после того, как Лусиано классным ударом головой счет сравнял, полностью перехватили инициативу еще до удаления Игоря Гомеса в конце первого тайма. "Сан Пауло" дал себя вовлечь в довольно хаотическую игру, в которой хозяева чувствовали себя гораздо лучше, а преимущество у одного игрока существенно сказывалось в отдельных эпизодах.

Итак, "Атлетико" победил и стал фаворитом не только этой пары, но и всего розыгрыша трофея Судамериканы.

Ответный матч пройдет на "Морумбе" 8-го сентября.

Кито. Стадион "Родриго Пасс Дельгадо"

Арбитр: Рафаэль Клаус (Бразилия)

"Индепендьенте дел Важе" (Эквадор) – "Мелгар" (Перу) 3:0 (1:0)

Голы: Шюнке (29), Фаравелли (67), Диас (69)

"Индепендьенте дел Важе": Рамирес – Фернандес (Варгас, 87), Карабахал, Шюнке, Сеговия, Чавес – Ангуло (Хаймен Айови, 71), Пежерано (Ортис, 64), Фаравелли – Сорноса (Минда, 72) , 71)

Тренер – Мартин Анселми

"Мелгар": Каседа – Рамос, Денемуостьер, Галеано, Ласо – Орзан – Кабрера (Бордакар, 62), Ариас, Перес (Санчес, 85), Иберико (Видалес, 75) – Куэста

Тренер – Пабло Эрнан Лаважен

Предупреждение: Жоан Онофре Лопес (не в игре)

К матчу представителей Эквадора и Перу было ожидано приковано гораздо меньше внимания, чем к бразильской паре. Да и еще они играли параллельно с матчем Либертадореса "Велес" – "Фламенго". И все-таки это был действительно крутой поединок.

Первый полуфинальный матч Копа Судамерикана (второго после Либертадореса международного клубного турнира Южной Америки) в этой паре.

"Индепендьенте дел Важе" не является историческим грандом в Эквадоре, однако сейчас он приобрел статус большой силы у себя в стране и уже имеет серьезное международное признание – финалист Либертадорес (2016) и победитель Судамериканы (2019). До последнего ныне тура черно-синие лидировали в чемпионате своей страны, но проиграли 1:2 "Универсид Католике" и опустились на второе место.

Их оппонент из Перу совершенно неожиданный гость на этом этапе Судамериканы. "Мелгар" круто удивил, когда выбил бразильский "Интернасионал" на стадии 1/4-й финала – две ничьи и победа в серии пенальти. В своем чемпионате он идет вторым после "Атлетико Грау".

Первый тайм стал просто эталонной феерией игры. Сначала 40-летний аргентино-мексиканец Кристиан Пежерано не попал в пустой угол ворот в ситуации, когда любой классный игрок забьет в девяти случаях из десяти.

Перуанцы же ответили двумя крутыми моментами своего главного форварда и лучшего бомбардира текущей Судамериканы Бернардо Куэсты. Во второй попытке он даже забил, однако из положения вне игры. Вскоре история повторилась, когда индивидуальными действиями Кабрера разбрасывал соперников в их штрафной, а вот Лаутаро Диас забивал из офсайда. Так что "Мелгар" совсем не выглядел андердогом в этом противостоянии.

Первый гол хозяева забили после подачи Джуниора Сорносы на центрального защитника Ричарда Шюнке, за которым не успели выпрыгнуть соперник. 1:0.

Но и в такой ситуации гости могли бы вытащить козырную карту, если бы реализовали свои моменты. Снова не забил Куэста, а Ариас попал в штангу.

Уже после того, Фаравелли классно пробил фактически с линии штрафной, 2:0. А через две минуты после того Лаутаро Диас забил третий гол хозяев. Вот такая она сугубо аргентинская победа "Индепендьенте" – все авторы голов и тренер из этой страны.

Мартин Анселми, тренер "Индепендиенте дел Важе": "Мы получили большое преимущество, но этот отрыв не является непреодолимым.

Ответный матч пройдет 7-го сентября.