Экс-игрок Шахтера Тайсон рассказал, каким видит свое будущее
В апреле у него заканчивается контракт с "Интернасьоналом"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший лидер "Шахтера" Тайсон, ныне выступающий за "Интернасьонал", рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.
"В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать "Интернасьоналу", я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына.
До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу "Интернасьоналом", я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал Тайсон.
В текущем сезоне бразильской Серии А Тайсон провел 13 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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