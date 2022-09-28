Экс-игрок Шахтера Тайсон рассказал, каким видит свое будущее

Бывший лидер "Шахтера" Тайсон, ныне выступающий за "Интернасьонал", рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.

"В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать "Интернасьоналу", я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына.

До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу "Интернасьоналом", я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал Тайсон.