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Экс-игрок Шахтера Тайсон рассказал, каким видит свое будущее

Южная Америка
(1 голосов)

В апреле у него заканчивается контракт с "Интернасьоналом"

Экс-игрок Шахтера Тайсон рассказал, каким видит свое будущее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший лидер "Шахтера" Тайсон, ныне выступающий за "Интернасьонал", рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.

"В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать "Интернасьоналу", я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына.

До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу "Интернасьоналом", я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал Тайсон.

В текущем сезоне бразильской Серии А Тайсон провел 13 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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В статье: Тайсон Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Bolavip Brasil

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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
28.09.2022 в 09:07
Он что с туалета уже вышел?
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