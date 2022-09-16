Экс-легионер Динамо продлил контракт с бразильским клубом
Де Пена останется в Бразилии еще на два года
Фото: scinternacional
"Интернасьональ" продолжил сотрудничество с экс-вингером" Динамо" Карлосом де Пеной, сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Новое соглашение с уругвайцем будет рассчитано до конца 2024 года, тогда как предыдущее истекало в декабре 2022.
Напомним, что де Пена перешел в "Интернасьональ" в апреле этого года из "Динамо". На его счету 3 гола и 6 результативных передач в 23 матчах за клуб из города Порту-Алегри. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3,5 млн евро.
За киевский клуб" Де Пена выступал с 2019 года. За 3 года в Украине он провел 102 матча, в которых отметился 19 забитыми голами и 17 ассистами.
???? Давай, @carlosdepena ! Уругваец продлен с Колорадо до декабря 2024 года ???? pic.twitter.com/tAv7S3OXPu– Международный спортивный клуб (@SCInternacional) 15 сентября 2022 г.
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