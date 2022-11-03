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Дуду на вершине: Палмейрас досрочно выиграл чемпионат Бразилии

Южная Америка
(1 голосов)

Обновили рекорд

Дуду на вершине: Палмейрас досрочно выиграл чемпионат Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Schneider

Новина українською

"Палмейрас" этой ночью гарантировал себе золото бразильской Серии А за три тура до окончания сезона.

"Золотой" для "Вердао" стала победа над "Форталезой" (4:0), после которой их отрыв от "Интернасьонала" достиг 13 очков.

Для "Палмейраса" это 11-е чемпионство в истории и первое с 2018 года - это новый рекорд бразильского футбола.

Тренирует команду португалец Абель Феррейра. Под его руководством она также выигрывала Копа Либертадорес в 2020 и 2021 годах, хотя в ее составе нет признанных в Европе звезд. Костяк "Палмейраса" - молодые футболисты, а одним из его лидеров много лет остается экс-вингер "Динамо" Дуду.

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В статье: Дуду чемпионат Бразилии Палмейрас (Сан-Паулу)
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