Аргентина в товарищеском матче сокрушила ОАЭ. Один из голов забил Месси
В общем итоге – 5:0
PSG
Клубный футбол стал на паузу – футболисты отбыли в свои сборные, большинство из которых готовится к чемпионату мира, стартующему в Катаре уже в воскресенье, 20-го ноября. В частности, свой товарищеский матч провела и Аргентина, являющаяся одним из фаворитов будущего Мундиаля.
"Альбиселесте" сегодня сыграли против сборной Объединенных Арабских Эмиратов, отгрузив сопернику пять голов. Дубль оформил Анхель Ди Мария, еще по голу в свой актив записали Хулиан Альварес, Хоакин Корреа и Лионель Месси. Последнему ассистировал Ди Мария.
У Аргентинской сборной есть серия из пяти подряд побед с общим счетом 19:0. Свой первый матч на чемпионате мира 2022-го Месси и компания сыграют 22-го ноября против Саудовской Аравии.
Товарищеский матч
ОАЭ – Аргентина 0:5
Голы: Альварес 17, Ди Мария 25, Ди Мария 36, Месси 44, Корреа 60
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