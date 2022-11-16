Аргентина в товарищеском матче сокрушила ОАЭ. Один из голов забил Месси

Клубный футбол стал на паузу – футболисты отбыли в свои сборные, большинство из которых готовится к чемпионату мира, стартующему в Катаре уже в воскресенье, 20-го ноября. В частности, свой товарищеский матч провела и Аргентина, являющаяся одним из фаворитов будущего Мундиаля.

"Альбиселесте" сегодня сыграли против сборной Объединенных Арабских Эмиратов, отгрузив сопернику пять голов. Дубль оформил Анхель Ди Мария, еще по голу в свой актив записали Хулиан Альварес, Хоакин Корреа и Лионель Месси. Последнему ассистировал Ди Мария.

У Аргентинской сборной есть серия из пяти подряд побед с общим счетом 19:0. Свой первый матч на чемпионате мира 2022-го Месси и компания сыграют 22-го ноября против Саудовской Аравии.

Товарищеский матч

ОАЭ – Аргентина 0:5

Голы: Альварес 17, Ди Мария 25, Ди Мария 36, Месси 44, Корреа 60