Экс-легионер Динамо стал чемпионом и лучшим игроком сезона на родине

Полузащитник парагвайской "Олимпии" Дерлис Гонсалес, известный в Украине по выступлениям за "Динамо", провел один из успешных сезонов в карьере.

28-летний парагваец признан лучшим игроком сезона в чемпионате своей страны, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.

В составе "Олимпии" Гонсалес также выиграл осеннюю часть чемпионата Парагвая. В текущем сезоне он сыграл в 46 матчах за клуб из Асунсьона, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

За "Динамо" футболист выступал в 2015-18 годах. В футболке "бело-синих" Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.