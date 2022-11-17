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Экс-легионер Динамо стал чемпионом и лучшим игроком сезона на родине

Южная Америка
(1 голосов)

Футболист провел отличный сезон

Экс-легионер Динамо стал чемпионом и лучшим игроком сезона на родине

La Nación

Новина українською

Полузащитник парагвайской "Олимпии" Дерлис Гонсалес, известный в Украине по выступлениям за "Динамо", провел один из успешных сезонов в карьере.

28-летний парагваец признан лучшим игроком сезона в чемпионате своей страны, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.

В составе "Олимпии" Гонсалес также выиграл осеннюю часть чемпионата Парагвая. В текущем сезоне он сыграл в 46 матчах за клуб из Асунсьона, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

За "Динамо" футболист выступал в 2015-18 годах. В футболке "бело-синих" Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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